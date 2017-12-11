РЖД пустила все поезда южного направления в обход Украины

Компания "Российские железные дороги" с 11 декабря полностью перевела все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии в обход Украины.

Ранее российские поезда южного направления должны были проезжать участок по Луганской области Украины и дважды пересекать государственную границу.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил телеканалу "112 Украина", что никаких отрицательных последствий такого решения российских властей нет. По его мнению, движение российских поездов в обход Украины снизит вероятность возникновения терактов.

Железнодорожную линию в обход Украины начали строить в 2014 году, после начала вооруженного конфликта в Донбассе. Общая стоимость проекта составила около 55 миллиардов рублей. Магистраль Журавка – Миллерово проходит по территории Воронежской и Ростовской областей и соединяет Центральную Россию с Черноморским побережьем.