ЮНИСЕФ призывает позаботиться о безопасности интернета для детей

Доступ к интернету и цифровым технологиям дает детям по всему миру множество шансов, но и таит в себе новые опасности и риски. Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "дети в цифровом мире".

Согласно исследованиям ЮНИСЕФ,несмотря на то, что 71 процент людей в возрасте от 15 до 24 лет имеют доступ к интернету, существует цифровое неравенство. Так в Африке только трое из пяти молодых людей могут воспользоваться выходом в сеть.

Среди опасностей доступа в интернет для детей и молодежи, авторы доклада называют кибербуллинг (травля, оскорбление и угрозы через современные средства коммуникации), распространение в сетиматериалов, на которых запечатлено насилие над детьми. В докладе ЮНИСЕФ также отмечается, что более 9 из 10 адресов интернет ресурсов с файлами сексуального насилия над детьми, выявленных во всем мире, размещены в пяти странах - Канаде, Франции, Нидерландах, России и США.

Авторы доклада призывают правительства, общественные и детские организации, научные круги и родителей сделать интернет более безопасным и доступным для детей.