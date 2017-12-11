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Владимир Путин приказал начать вывод войск из Сирии

Авиабаза Хмеймим, Сирия

Президент России Владимир Путин прибыл на военную базу Хмеймим в Сирии. Путина на аэродроме встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны Сергей Шойгу и командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровикин.

Отмечается, что Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии после объявления о победе над террористической группировкой "Исламское государство".

Это первый визит Путина в Сирию с начала российской военной операции в 2015 году.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.

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