Владимир Путин приказал начать вывод войск из Сирии

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Президент России Владимир Путин прибыл на военную базу Хмеймим в Сирии. Путина на аэродроме встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны Сергей Шойгу и командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровикин.
Отмечается, что Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии после объявления о победе над террористической группировкой "Исламское государство".
Это первый визит Путина в Сирию с начала российской военной операции в 2015 году.
С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.
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