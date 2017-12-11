Суд в Москве приговорил эстонца Райво Суси к 12 годам тюрьмы за шпионаж

Московский городской суд приговорил эстонского предпринимателя Райво Суси к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. Процесс проходил в закрытом режиме, дело осужденного имеет гриф "совершенно секретно". Об этом сообщает "Интерфакс".

Райво Суси был задержан 10 февраля 2016 года в транзитной зоне аэропорта московского аэропорта Шереметьево на пути из Таллина в одну из республик Центральной Азии. После этого суд отправил его под арест.

Суси – владелец ряда эстонских компаний, которые занимаются сборкой, ремонтом, обслуживанием и продажей учебных реактивных самолетов. Его клиентами были миллионеры из авиаклубов России, Англии, США и Западной Европы. По данным эстонских СМИ, компания Суси несколько лет была посредником при продаже на Запад произведенных в России учебных реактивных самолетов. Сам Суси отвергает обвинения и полагает, что стал заложником в отношениях России и Эстонии.

Осенью 2015 года осужденного в России по обвинению в шпионаже эстонца Эстона Кохвера обменяли на бывшего офицера МВД Эстонии Алексея Дрессена, который отбывал наказание за передачу секретных сведений России. Сейчас в Эстонии как минимум трое осуждены по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.