Праздник к нам приходит

Как Кремлю повысить явку на выборах 18 марта? Вдохновение, судя по всему, решили искать в советских временах.

Oleg Kashin

Читается как пародия, типа интерсакс:

Кремль поставил перед регионами задачу превратить выборы президента 18 марта в праздник, рассказал РБК источник, близкий к руководству одного из субъектов, и подтвердили два собеседника, близких к администрации президента. Речь идет именно о дне голосования, в который нужно создать праздничное настроение на избирательных участках, подчеркнули источники РБК. Федеральный центр, по их словам, рассчитывает, что превращение выборов в праздник поможет повысить явку.

Нет, это не пародия. Источники действительно рассказали РБК о намерении Кремля превратить выборы в праздник.

Конкретных установок, что именно делать на участках, регионам не давали, но схема и так ясна: «Это могут быть культурные, спортивные мероприятия, ярмарки», — поясняет один из близких к администрации президента собеседников РБК. Набор праздничных мероприятий очевиден — выступления творческих коллективов, продажа еды и товаров, добавляет близкий к одному из регионов источник РБК.



О необходимости превращения выборов в праздник и способах привлечения избирателей на участки говорилось и на кремлевском семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 29 ноября по 2 декабря, рассказал близкий к администрации президента собеседник РБК. <...>

Также было предложение организовывать на избирательных участках комнаты для детей, чтобы создать дополнительные удобства для родителей. В качестве примера праздничной организации дня голосования участникам семинара даже продемонстрировали фото избирательного участка, обвешанного воздушными шариками, рассказал собеседник РБК.

Праздничная инициатива властей встретилась в Сети с иронией и сарказмом.

​Andrei Kazakov

Я кстати сегодня про это говорил с народом.

Прям с нового года начнут праздник нон стоп чую...

Других вариантов нет когда хлеб финиш.

Остаются много зрелищ)))

​Люди делятся воспоминаниями о советских временах.

Алексей Балакирев

В детстве я любил выборы: пирожки, газировка. Надеюсь, и в этот раз не подкачают!

Татьяна Варламова

О, я отлично помню, мне 5-6 лет, мама и папа идут на выборы. Нарядные, весёлые. <...>



Потом мама приходила домой. О, она приносила большую сумку с вкусняшками. Какие то ватрушки, кренделечки, докторскую колбасу, сырокопченую колбасу, которую братья мои не ели, ффф, она для них была невкусная. А я очень любила, ела ее, пока на тарелке была, Российский сыр и копченый, он был вкусный) а ещё пиво Жигулевское и японское в жестяных баночках с колечком, зефир в шоколаде московский и конфеты кара кум.....

Екатерина Королева

Да как в застой: на фоне пустых прилавков бросить на избирательные участки печенье " хворост" и петушков на палке! Помню свой детский восторг!

Роман Попков

Выборы пахли старым советским зданием средней школы №2 и открывшегося в соседним с помещением для голосования буфетом с какой-то "домовой кухней" - бутерброды, пирожки, коржики какие-то. Запах пирожков смешивался с запахом деревянных старых полов и невыветриваемым запахом пота несчастных школьников. А по обе стороны от избирательной урны стояли по стойке "смирно" девочки-юнармейцы в форме бирюзового цвета (как у ветеранов ВОВ) с прикрепленными к пилоткам бантами. Все это создавало людям атмосферу праздника.

Интересно, что эта тупая традиция буфетов на избирательных участках сохранилась и в 90-е и в 2000-е.

Да, и у нас же теперь опять есть Юнармия. Можно опять детей в пилотках поставить в почетный караул возле урн для голосования. Для атмосферы праздника.

Вся эта нескончаемая история нашей страны и наших граждан напоминает мне чем-то жизнь роботов из сериала "Мир дикого запада".

Глеб Павловский

это прям праздник какой-то! Именины сердца образца 1984 года //Кремль поставил задачу превратить выборы президента 18 марта в праздник.. создать праздничное настроение на избирательных участках.. организовывать на избирательных участках комнаты для детей.. в качестве примера продемонстрировали фото избирательного участка, обвешанного воздушными шариками. #Левиафанушко

Есть и гораздо менее затратный способ создать на участках праздничное настроение.

Oleg Kashin

Кремль поставил перед регионами задачу превратить выборы президента 18 марта в праздник, рассказал РБК источник, близкий к руководству одного из субъектов, и подтвердили два собеседника, близких к администрации президента. Речь идет о том, чтобы не убирать с избирательных участков елки.​