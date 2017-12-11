В Нью-Йорке на автовокзале на Манхэттене произошел взрыв

Полиция Нью-Йорка сообщила о взрыве на автовокзале в Манхэттене.

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник утром на автовокзале, расположенном возле Таймс-сквер. Один человек задержан по подозрению в организации взрыва.

Управление полиции Нью-Йорка проверяет сообщения о взрыве неизвестного происхождения на 42-й улице и 8-й авеню. Район автобусного вокзала Нью-Йорка – один из самых оживленных в городе, взрыв произошел в час пик.

В сети появилось видео возможного момента взрыва:

Местный новостной канал WABC утверждает, что взрывное устройство небольшой силы сработало в пешеходном переходе в районе автобусного вокзала.

По меньшей мере один человек получил ранения. Местное телевидение сообщило, ссылаясь на источники, что в туннеле метро было найдено "возможное второе устройство".

Эвакуируются линии метро A, C и E.