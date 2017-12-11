Хакер из Екатеринбурга признался во взломе серверов в США

Хакер из Екатеринбурга Константин Козловский заявил о своей причастности ко взлому серверов Демократической партии США по заказу ФСБ. Об этом сообщает издание The Bell.

Козловский является членом хакерской группировки Lurk. В России его обвиняют во взломе систем российских банков. Сейчас Козловский находится под стражей в следственном изоляторе "Московская тишина".

The Bell отмечает, что в августе Козловский дал показания в Московском городском суде. Тогда он сообщил, что выполнял задания под руководством сотрудников ФСБ. В частности, он якобы занимался взломом серверов Национального комитета Демократической партии США, переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также атаки на другие "очень серьезные военные предприятия США и прочие организации".

Впервые о своей причастности к взломам американских серверов Козловский рассказал еще вноябре 2016 года. Тогда же он сообщил, что "поручения" ему давал некий сотрудник ФСБ по имени Илья. Позднее хакер пояснил, что это было майор ФСБ Дмитрий Докучаев. Докучаева арестовали в декабре 2016 года. Его обвиняют в государственной измене. По данным The Bell, узнать о Докучаеве Козловский мог из сообщений прессы.

Помимо Докучаева Козловский упоминает сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова. Стоянов проходит по одному делу с Докучаевым и тоже находится в следственном изоляторе.

Помимо прочего, Козловский признается, что имел отношение ко взлому серверов Всемирного антидопингового агентства (WADA). The Bell напоминает, что о хакерской атаке в WADA заявили в сентябре 2016 года. К тому моменту российский хакер уже несколько месяцев находился под стражей.

The Bell отмечает, что Козловский ходатайствовал об очной ставке с Докучаевым и писал обращения в ФСБ. Однако получил из спецслужбы ответ, что указанные сведения якобы не нашли подтверждения. Кроме того, хакер пытался связаться с посольствами США, Украины и Польши, а также с офисом Amnesty International и редакцией газеты The Guardian. Утверждается, что в этих обращениях руководство Федеральной службы исполнения наказаний Козловскому отказало.

По делу хакерской группировки Lurk сотрудники МВД и ФСБ в ходе совместной операции в 2016 году задержали около 50 человек. По версии спецслужб, злоумышленники в течение пяти лет похитили их российских банков около 1,7 миллиардов рублей. Рассмотрение дела по существу начнется в начале 2018 года.

По данным американских спецслужб, что за прошлогодними атаками на сервера Демократической партии стояло Главное разведуправление Генштаба России (новое название - Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ). Имена хакеров не раскрывались. Согласно информации компании Crowdstrike, которая проводила расследование атак по заказу Демократической партии, хакеры, связанные с ФСБ, получили доступ к серверам еще в 2015 году.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает, что прибегала к помощи хакеров, чтобы обеспечить избрание президентом США Дональда Трампа.