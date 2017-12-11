Умер писатель и бывший ректор Литинститута Сергей Есин

В Минске умер писатель и бывший ректор литературного института имени А.М. Горького Сергей Есин. Ему был 81 год.

Есин родился 18 декабря 1935 года в Москве. В 1960 году он окончил филологический факультет Московского государственного университета. В 1969 году вышла его первая крупная повесть – "Живем только два раза".

В 1979 году Есин стал членом Союза писателей России. В 1987 году Есин начал работать преподавателем в Литературном институте, с 1992 по 2006 год занимал там должность ректора.

Есин написал около 30 прозаических книг. Наиболее популярными произведениями являются романы "Имитатор", "Затмение Марса", "Дневники ректора".

Последние годы писатель занимал пост вице-президента Академии российской словесности и являлся президентом Международного союза книголюбов.