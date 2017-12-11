Россияне назвали Путина ответственным за успехи и проблемы

Большинство россиян считают президента Владимира Путина ответственным как за успехи, так и за проблемы России. Это следует из результатов социологического опроса "Левада-центра".

В том, что "основная заслуга за экономические успехи России и рост благосостояния населения" лежит на Путине, убеждены 61 процент россиян. При этом почти половина жителей России считают, что президент ответственен и "за проблемы в стране, рост стоимости жизни".

Кроме этого, 54 процента россиян считают, что для действующих руководителей государства сохранение и укрепление собственной власти важнее процветания страны. Противоположной точки зрения придерживаются около 30 процентов опрошенных "Левада-центром".

Социологи также приводят результаты опроса о том, нужен ли России "властный руководитель": с мнением, что стране постоянно нужна "сильная рука", согласились 40 процентов респондентов, еще 38 процентов считают, что "сильная рука" нужна только в некоторых ситуациях, в том числе сейчас.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют более 80 процентов россиян. В 2018 году Путин намерен в четвертый раз баллотироваться на пост главы государства.

Путину 65 лет. Он руководит Россией с конца 1999 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства.