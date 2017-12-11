Яценюк дал показания по делу о госизмене Виктора Януковича

Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк дал показания по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича.

На допросе в Оболонском суде Киева Яценюк, в частности, заявил, что Верховная Рада в феврале 2014 года временно возложила обязанности главы государства на Александра Турчинова, поскольку Янукович, как выразился экс-премьер, "исчез" и "отказался выполнять свои конституционные полномочия". Яценюк назвал это "самоустранением" Януковича от власти. Он добавил, что если бы бывший президент зимой 2014 года вернулся в Киев и потребовал отменить постановление о передачи его полномочий Турчинову, он мог бы вернуться к исполнению своих обязанностей.

Яценюк утверждает, что угрозы жизни и здоровью Януковича зимой 2014 года не было. "Это подтверждается еще и тем, что Янукович лично отказался от государственной охраны", – заявил бывший премьер-министр Украины.

Виктор Янукович покинул Украину в конце февраля 2014 года после нескольких месяцев акций протеста и столкновений в центре Киева. Верховная Рада после этого приняла постановление, в котором говорилось, что президент "самоустранился" от власти. Януковича также обвинили в причастности к расстрелу протестующих на Майдане, отмывании денег, коррупции, незаконном изменений Конституции страны и создании организованной преступной группировки.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича началось летом 2017 года. Во время судебного разбирательства, как ожидается, допросят действующего президента Украины Петра Порошенко.