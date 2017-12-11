Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Трамп: "На Луне мы создадим базу для полётов на Марс и к другим мирам"

Юджин Сернан (слева и Харрисон Шмитт на борту "Аполлона-17". 14 декабря 1972

Президент США Дональд Трамп 11 декабря подисал «Директиву по космической политике». Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) будет поручено "провести инновационную программу освоения космоса". Дата подписания новой директивы совпадет с юбилеем пилотируемой миссии американского космического корабля «Аполлон-17» на Луну, она состоялась 45 лет назад, 11 декабря 1972 года. Это был последний полёт на Луну по программе "Аполлон".

В Белом доме считают, что изменение политики в области освоения космоса "поможет США стать движущей силой космической индустрии".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG