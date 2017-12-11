Трамп: "На Луне мы создадим базу для полётов на Марс и к другим мирам"

Президент США Дональд Трамп 11 декабря подисал «Директиву по космической политике». Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) будет поручено "провести инновационную программу освоения космоса". Дата подписания новой директивы совпадет с юбилеем пилотируемой миссии американского космического корабля «Аполлон-17» на Луну, она состоялась 45 лет назад, 11 декабря 1972 года. Это был последний полёт на Луну по программе "Аполлон".

В Белом доме считают, что изменение политики в области освоения космоса "поможет США стать движущей силой космической индустрии".