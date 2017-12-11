Роскомнадзор начал блокировать сайт "Открытой России"

На территории России началась блокировка сайта "Открытой России" начали блокировать на территории России. Страница не открывается через большинство провайдеров. Причина блокировки — "призывы к беспорядкам".

В ноябре Госдума приняла закон, позволяющий Роскомнадзору по требованию Генпрокуратуры незамедлительно блокировать материалы, изданные и распространяемые иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России. "Открытая Россия" такой организацией не является, говорится в публикации на сайте "Открытой России", доступном в других странах.