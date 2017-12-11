Тереза Мэй испытывает "оптимизм" перед скорым саммитом ЕС в Брюсселе

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в переговорах о Брекзите "чувствуется новый оптимизм". Мэй выступила в парламенте в понедельник. По её словам, выработка соглашения о будущих торговых отношениях с ЕС могла бы развеять сомнения скептиков об эффективности переговорного процесса в целом.

В предстоящий четверг Тереза Мэй направится в Брюссель на саммит 27 лидеров стран ЕС. По её ожиданиям, можно будет позитивно оценить достигнутое и перейти к обсуждению торговых соглашений. Британский премьер предупредила, что правительство будет готово выполнить свои финансовые обязательства перед Евросоюзом, если Брюссель обеспечит успешное проведение торговых переговоров. Об этом сообщило из Лондона агентство Associated Press.