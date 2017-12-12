Российская компания Bosco стала поставщиком формы для МОК

Российская компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича стала эксклюзивным поставщиком одежды для членов и сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщило издание Inside The Games. Эту информациютакже подтвердила "Коммерсанту" представитель Bosco Ольга Юдкис. Ранее у МОК был контракт с Nike.

Компания Bosco с 2001 года поставляла форму олимпийской сборной России. Однако в феврале этого года контракт получила компания Zasport дизайнера Анастасии Задориной. Задорина - дочь генерал-полковника Михаила Шекина, который возглавляет службу обеспечения деятельности ФСБ.

Компания Задориной представила новую форму российских олимпийцев в конце ноября , а 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане из-за допинговых наушений. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что МОК вел с Nike переговоры о создании для спортсменов из России нейтральной формы для участия в соревнованиях в Пхенчхане, но компания эту информацию опровергла.

Накануне российские спортсмены заявили, что готовы участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Официальное решение Москвы будет объявлено 12 декабря.