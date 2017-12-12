Шутите про Обаму

В поле зрения публики - сразу два громких конфликта на национальной почве. Оба закончились извинениями, но не очень добровольными.

Студент РАНХиГС Олег Терещенко вступил в спор в одном из студенческих пабликов. Вот под этим постом, если быть точным.

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Тема, судя по всему задела студентов многонациональной академии.

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Наконец, Олега (в сети он выступает как Алексей Князев) встретили возле учебного здания и заставили извиниться перед камерой.

Видео можно посмотреть на "Медузе" (осторожно, там есть ненормативная лексика).

Полемика в паблике продолжилась и после этого.

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Александр Иванов:

Неужели это дело так и спустят на тормозах? Или пока этого парня не убьют, никто не почешется? Риторические вопросы, увы.

Егор Ершов:

История с избиением русского студента РАНХиГС его кавказскими однокашниками напоминает нам, что повестка национализма нулевых не перестала быть актуальной. Просто из-за возникновения кучи новых болевых точек боль в тех местах уже так не чувствуется.

Любопытно, что участники инцидента тоже извинились. Правда, довольно своеобразно: признали, что повели себя "немного некорректно", но обвинили Терещенко в том, что тот "чернит дворянство и всё российское общество".

Точнее, это сделали даже не они - за них это говорит человек, который сам в стычке с Олегом не участвовал, а себя представляет как "правозащитника" ("Медуза" сообщает, что это адвокат Мовсар Гатагажев).

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А вот ещё одна история. В популярной программе Comedy Woman вышел скетч о девушках лёгкого поведения, одна из героинь номера была по сценарию ингушкой.

Закончилось всё... Как ни удивительно, но закончилось всё удалением ролика из сети и извинениями в полпредстве Ингушетии.

Кирилл Шулика:

У нас не с эпохи Брежнева ничего не поменялось, а со Средневековья. Причем, удивительно, ведь все просто открыто подыгрывают этому, как будто так и надо. Более того, меня эта новость, если честно, откровенно не трогает, будто так и надо. А как еще должно быть?

Александр Гаврилов:

Дико интересная история. Про что она? Про то, что в защите оскорбленных чувств (как и в защите от оскорбленных чувств) государство РФ такой же бессмысленный партнер с нулевой эффективностью, как и в защите старости, семьи и детства, например. Или в любом другом вопросе, который на него вешают изможденные и растерянные совкодрочеры.

А вот депутат Госдумы Журавлёв требует приструнить артистов ещё жёстче.

Напомним, что Журавлёв - тот самый депутат, которого ударил по голове Адам Делимханов, выронив в ходе потасовки золотой пистолет. Думская комиссия по этике этот конфликт тогда не рассматривала, потому что Журавлёв официальной жалобы подавать не стал и с Делимхановым "помирился" (хотя изначально жаловаться хотел).