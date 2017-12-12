Сенаторы требуют отставки Трампа из-за обвинений в домогательствах

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Сенатор-демократ от Нью-Йорка Керстин Джилибрандт, выступая в понедельник на телеканале CNN, посоветовала президенту США Дональду Трампу покинуть свой пост в свете многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах.
"Я лично слышала показания некоторых из 19 женщин, объявивших себя жертвами посягательств со стороны президента, и все они заслуживают доверия. То, что они рассказали, просто ужасно и не может не вызвать к ним симпатии", – сказала Джилибрандт. По ее словам, "если Трамп сам без промедления и добровольно не уйдет в отставку, то Конгрессу следует провести соответствующее расследование и призвать его к ответу".
Коллегу чуть позже поддержал сенатор-демократ от Орегона Рон Вайден, напомнивший, что "все, включая президента, равны перед законом". В минувшие выходные то же требование Трампу предъявили второй сенатор от Орегона Джефф Меркли и сенатор Кори Букер от Нью-Джерси.
В воскресенье постпред США в ООН Никки Хейли заметила, что "женщины – обвинители Трампа заслуживают того, чтобы быть выслушанными". Комментируя слова Хейли, Джилибрандт сказала, что "они заслуживают не только того, чтобы их выслушали, но и того, чтобы им поверили". Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила на брифинге, что "президент поддерживает стремление женщин дать отпор своим обидчикам", но при этом отвергает выдвигаемые против него обвинения.
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