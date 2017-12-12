В Кузбассе из-за радиации закрыли три начальных класса в школе

В школе города Осинники Кемеровской области были закрыты несколько кабинетов начальных классов из-за превышения в них уровня радиоактивных веществ радона и торона. Об этом сообщается на сайте регионального Управления федеральной службы судебных приставов.



Решение о закрытии классов на 90 суток принял суд, в который обратился Роспотребнадзор. Ранее в ходе проверки специалисты ведомства обнаружили опасное содержание радона и торона в трех учебных помещениях школы. Суд признал руководство школы виновным в административном правонарушении.

Ранее в начале ноября высокое содержание радона и торона было обнаружено в спортивном зале другой школы в Осинниках. Тогда по решению суда зал был закрыт также на 90 суток.



Радон и торон это продукты распада урана-238 и тория-232. Радиационную опасность представляет вдыхание альфа-излучающих аэрозолей дочерних продуктов распада радона. Торон попадает в атмосферу из любых торий-содержащих веществ, в том числе из стройматериалов (например, бетона) и почвы.