Один раз ввёл и трижды вывел

Владимир Путин лично приехал в Сирию и объявил о том, что участие России в войне фактически окончено.

Чтобы не было разночтений - вот кусок из его выступления на авиабазе в Хмеймиме:

Сирия сохранена как суверенное независимое государство. В свои дома возвращаются беженцы. Созданы условия для политического урегулирования под эгидой Организации Объединённых Наций. В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжает работать Российский центр по примирению враждующих сторон.<...>

За два с небольшим года Вооружённые Силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию.

Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, жёнам, детям, друзьям.

Министру обороны, начальнику Генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации.

Родина ждёт вас, друзья! В добрый путь! Благодарю вас за службу.

Станислав Белковский:

Вообще, мне всегда казалось, что Хмеймим - это глагол, множественное число, первое лицо.

Что делаем, братцы? Хмеймим.

Хватить хмеймить, в конце концов!

Спасибо за

Николай Травкин:

Из московской, несмотря на календарную зиму, слякоти в жаркую сирийскую пустыню на базу Хмеймим полетел. С лётчикам сфоткался, министру приказ зачитал когда, кого и как домой выводить, затем на скорую руку с Асадом о тонкостях присоединения Сирии к госбюджету РФ перетёр, а тут уж из протокола поторапливают, мол, Сиси в Египте заждался.

Снова на борт. Взлетели. Приземлились. Обнялись по братски, проблемы накопившиеся порешали и снова труба зовёт. К Эрдогану заскочить необходимо на обратном пути.

С Эрдоганом то совсем недавно виделись, но не подумал бы, что у него за спиной договорились с Сиси туристов российских с Анталии на Хургаду повернуть, успокоить надо.

Домой уж глубокой ночью попал. А завтра опять: зал, бассейн, творожку с патриаршего подворья с блюдечка фарфорового поклевал и снова в заботы государственные с головой.

Вот и листочек с текстом поздравления россиян с Днём Конституции уже подсовывают ознакомится. А вечером Берл Лазар большой восьмисвечник на Площади Революции в Москве зажигать будет в

ознаменование наступления Хануки, тоже надо как то реагировать …

И так вот, в таком изнуряющем режиме день за днём, уже 18-й год! И впереди ещё 6!

А что поделаешь? Народ не отпускает. Кто, если не он?…

Ирек Муртазин:

Что меня больше всего удивило. У Путина был прекрасный шанс легализовать бойцов так называемого «ЧВК Вагнера», которые тоже воевали… за спинами не прятались, погибали, получали ранения, а кто-то и в плен попал... Президент мог и их вспомнить, сказать хоть пару добрых слов.



Но Путин не произнес про них ни слова. Будто бы в Сирии их не было, нет и не будет… Забыл президент? Забыл парней, который принимал в Кремле год назад 9 декабря 2016 года?

Ольга Романова:

Прикиньте, как Рудольфычу обидно. Хотел сына в Сирию отправить, а Путин как узнал, так и вот.

Среди путинистов - счастье, восторги и ликование.

Сергей Шаргунов:

Надеюсь, армия возвращается из Сирии и война там закончена. И головорезов одолели. Пусть будет мир.

Рамзан Кадыров:

Россия ждёт своих героев из Сирии! Наши подразделения триумфально возвращаются домой! Приказ об этом сегодня отдал Президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. Выступая перед нашими военными на авиабазе в Сирии, он заявил, что разгромлена наиболее боеспособная группировка международных террористов. Сокрушительный удар нанесён тем, кто осмелился угрожать России. Сегодня можно уверенно говорить, что благодаря своевременно принятым Владимиром Владимировичем политическим и военным мерам, удалось обеспечить безопасность России, народов нашей страны и каждого жителя. Совсем недавно мы слышали громкие заявление Иблисского государства о намерении направить в Россию тысячи своих террористов. Россия наглядно продемонстрировала, что с ней так «шутить» нельзя, ибо подобные угрозы не останутся без жесткого упреждающего удара. Этот урок должны навсегда запомнить все, кто подумывает даже косо посмотреть в нашу сторону. Президент России преподнёс ещё один наглядный урок нашим недругам, доказав на деле, что никогда не бросает друзей не только в России, но и далеко за её пределами. Когда весь мир ополчился против Сирии и её президента Башара Асада, он спас сирийский народ от неминуемой гибели и доказал несостоятельность обвинений в адрес законного лидера Сирии - Асада. Сегодня мы с гордостью говорим, что исключительно весомый вклад в проведение операции против Иблисского государства и спасение сирийского народа внесли военнослужащие – жители Чеченской Республики. На самых трудных и ответственных участках они с честью несли высокое звание воина Российской армии. Ни один из этих парней не отступил, не дрогнул, не преступил приказ! Теперь у сирийского народа должно хватить мудрости, чтобы сплотиться вокруг своего президента, оставить былые обиды и распри, стать единой силой. Это ускорит процесс политического урегулирования. Слава Героям нашего Отечества! #Кадыров #Россия #Путин #Чечня #Сирия#Войска

Захар Прилепин:

"Освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории, более тысячи населенных пунктов, 78 нефтегазовых полей и 2 месторождения фосфатных руд. Сделано 6956 самолетовылетов и более 7 тысяч вертолетовылетов. Уничтожено более 32 тысяч боевиков, 394 танка и другого оружия и техники свыше 12 тысяч единиц".

А теперь вообразите сколько десятков метров ленты ФБ заняли бы предсказания "лучших людей" о том, что Сирия станет "вторым Афганистаном". Вы и про первый Афган ни черта не поняли, и с Сирией в дураках остались.

Скажете: я злорадствую? Я злорадствую. Ибо мои братья - кстати, много добровольцев с Донбасса было там - победили. А вы хотели, чтоб их всех убили ради вашей поганой правоты. Обломитесь.

И, надеюсь, это не в последний раз случилось.

Всё это, к слову сказать, важнее любой Олимпиады. Победы Македонского, Цезаря и православного святого Александра помнить будут всегда, а кто там у них играл на всяких игрищах, и насколько далеко метал копьё - Бог весть.

Нынче всё наоборот. Много вы знаете офицеров, которые подвиги в Сирии совершали и жизнью рисковали ежечасно? А спортсменов, которые под белым флагом поедут, будем обсуждать неделями и месяцами.

Нормально это? По мне, так нет.

Станислав Яковлев:

Однако настаиваю, чтобы провести пофамильную переписку придурков, вопивших про «второй Афган» и залить каждому в глотку пол-литра касторки. В имидже потери нулевые, для прогрессивной общественности мы и так навсегда «фашисты» - зато хоть повеселимся.

Но кстати, в Афгане тоже вроде бы считалось «делать нечего» - пока тот Афган через Чечню сам к нам домой не пришёл. Понятно, что в Афгане погибали срочники, и это сильно повлияло на общественное мнение - а в Чечне кто погибал? В отличие от Сирии, между прочим.

А самое нехорошее, что - почитайте биографию Бин Ладена в контексте истории «Аль Каиды». Его тогда только по чистой случайности добрые советские люди в горный массив не впечатали, вроде наскальной живописи. Если бы ещё хоть немного задержаться, да чуточку поднажать - может и не было бы никакого Бин Ладена.

Предвижу возражение, что нашли бы вместо него Лин Бадена какого-нибудь, но на самом деле нет - в те времена бармалейство только понимало голову, и роль личности в истории была чрезвычайно велика.

Хорошо, что в Сирии мы не допустили такой ошибки. А уж сколько раз ради этого понадобится ввести и вывести войска - вот уж парадокс тысячелетия, ага.

Сколько надо, столько и будет.

Слава России!

Победа России в Сирии так велика, что прославляется даже ботами.

Между тем, старожилы что-то припоминают.

Мария Баронова:

А мы же в Сирии уже побеждали и выводились? Я правда не могу вспомнить, но почему-то смутно помню что-то такое. Ну вот такое. Ну точно же было.

Антон Орехъ:

Можно ли выиграть два раза одну и ту же войну? Да одну и ту же войну можно выиграть хоть сто раз! Мне кажется, что Великая Отечественная вообще толком не закончилась – потому что мы говорим о ней ежедневно и постоянно одерживаем Победу. Но в Сирии теперешняя победа как минимум вторая. Ведь еще в марте 2016 года войска уже выводили. И тогда Путин говорил, что задачи в Сирии в целом выполнены. А что значит выполнение задачи на войне? Только то, что враг повержен. Но прошел 21 месяц! И мы снова победили террористов. А Родина ждет своих сыновей домой. Есть ли у вас уверенность, что следом за второй победой над ИГИЛ не последует третья, четвертая, пятая? Пальмиру неоднократно освобождали и давали праздничные концерты – можно еще и Сирию целиком освободить пару раз.

Андрей Десницкий:

Помните, перед вторым сроком Ельцина тоже всех победили в Чечне.

Теперь вот в Сирии...

Николай Руденский:

К очередному выводу войск из Сирии

"И хотя смертная казнь в России навсегда отменена - согласно обычаю, по которому всякое новое русское правительство первым делом навсегда отменяет смертную казнь..." (Алданов. "Девятое Термидора")

Ну и вообще - не все так лучезарны как Прилепин и Кадыров.

Виталий Щигельский:

- Победа! - торопливым шепотом объявил он поднятым по тревоге военным. - Выводимся почти все. Чур я первый.

И немедленно улетел.

- Кого победили-то? - спросил прапорщик Ихтамнетов.

Капитан Еготамнетов подумав ответил:

- Так этого-самого, как его, а во - Егилу...

- Фига-се, а чё мы тогда из-за одной Егилы столько кварталов жилых расфугасили?

- А это, асподин прапорщик, военная тайна...

- Тогда это, тогда понимаю, - Ихтамнетов, чтобы не отпускать автомат, почесал ногой за ухом. - А как это, что выводимся почти все?

- А вот так, - капитан расстегнул кабуру. - Самолетом вернется твой автомат и бронежилет.

- А я?

- А тебя тута нету...

Эль Мюрид:

Ему предъявить на своих выборах нечего, будет предъявлять фейковую победу.

Напомню, что ровно так же Буш-младший прилетел на авианосец и так же объявил победе над Ираком. Плоды этой победы разгребают до сих пор. И не похоже, что разгребли.

Эдуард Лимонов:

ВВП прилетел в Сирию.На авиабазу Хмеймим где только что объявил о выводе российского контингента ВКС из Сирии. Решил сделать это сам зачем-то, лично, и там именно в Сирии.



На мой взгляд не нужно было этого делать.

Похоже мы оставляем Сирию, как раз когда будет происходить разрушение сирийской государственности.



ИГ да, согласно военным - побеждён в Сирии,хотя и не совсем, ну допустим побеждён, но армия Соединённых Штатов остаётся на территории Сирии, Турция тщится оставить себе территории Северной Сирии, населённые курдами...в провинции Идлиб полно джихадистов Джебхат -ан-Нустры (Она же аш-Шам).



Сейчас там начнётся такое, а мы улепётываем, получается ?

Так зачем мы там появлялись ? Чтобы продемонстрировать себя ?



Продемонстрировали,и что ?



Зачем воевали-то ?



"Не затем у врага кровь лилась по дешёвке..."

Игорь Эйдман:

Яндекс с утра напугал главной новостью:

"Путин идет на выборы как миротворец‍". В оруэлловской России: война - это мир, вывод войск - это ввод войск, военная агрессия - это миротоворческая операция. Значит на путинском новоязе "миротворец" - это поджигатель войны, агрессор. Следовательно, если в российских СМИ пишут, что Путин идет на выборы как миротворец, следует читать, что он идет на выборы как агрессор, а следующий его срок принесет миру новые войны.

Сергей Марков:

Иногда говорят, а как определить, кто такие 5я колонна? А вот визит Путина в Сирию, кстати, дает и хороший критерий, кто такие 5 я колонна. Те, кто не радуются победе российской армии над ИГИЛ (только потому, что это именно российская армия) и притом являются не игиловцами, и не гражданами стран НАТО, а российскими гражданами. Вот те, кто не радуется победе России над безусловным злом, а только злобно шипит или затаив злобу молчит - и есть 5я колонна.

Глеб Павловский написал колонку для "Сноба":

Русская геополитика Ближнего Востока вообще такая. Сперва вы платите за чужую войну, громко отрицая совершенные должником военные преступления. Затем сами вынуждены ввязаться, чтобы друг-мясник не проиграл. Тогда вы платите снова, теперь еще жизнью мужчин из Томска и Уренгоя. А победив, берете на себя долгосрочные обязательства платить по счетам всегда. Оборудовать и развивать военные базы, оплачивать «маршалов» мясника, чтобы те его невзначай не свергли. А когда маршалы, взяв деньги, все же свергнут своего начальника, как честные люди, взявшие доллары еще и у американцев, Москва еще раз заплатит — прощая космические цифры невозвратных долгов.

Эталон — наш старый друг ливийский «маршал» Хафтар, агент нашей и всех вообще разведок, равно кредитуемый Москвой и ее геополитическими врагами. Сегодня он зазывает русских парней воевать в Ливию, а ведь наша предвыборная кампания едва началась.