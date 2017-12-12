Один раз ввёл и трижды вывел
Владимир Путин лично приехал в Сирию и объявил о том, что участие России в войне фактически окончено.
Чтобы не было разночтений - вот кусок из его выступления на авиабазе в Хмеймиме:
Сирия сохранена как суверенное независимое государство. В свои дома возвращаются беженцы. Созданы условия для политического урегулирования под эгидой Организации Объединённых Наций. В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжает работать Российский центр по примирению враждующих сторон.<...>
За два с небольшим года Вооружённые Силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию.
Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, жёнам, детям, друзьям.
Министру обороны, начальнику Генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации.
Родина ждёт вас, друзья! В добрый путь! Благодарю вас за службу.
Вообще, мне всегда казалось, что Хмеймим - это глагол, множественное число, первое лицо.
Что делаем, братцы? Хмеймим.
Хватить хмеймить, в конце концов!
Спасибо за
Из московской, несмотря на календарную зиму, слякоти в жаркую сирийскую пустыню на базу Хмеймим полетел. С лётчикам сфоткался, министру приказ зачитал когда, кого и как домой выводить, затем на скорую руку с Асадом о тонкостях присоединения Сирии к госбюджету РФ перетёр, а тут уж из протокола поторапливают, мол, Сиси в Египте заждался.
Снова на борт. Взлетели. Приземлились. Обнялись по братски, проблемы накопившиеся порешали и снова труба зовёт. К Эрдогану заскочить необходимо на обратном пути.
С Эрдоганом то совсем недавно виделись, но не подумал бы, что у него за спиной договорились с Сиси туристов российских с Анталии на Хургаду повернуть, успокоить надо.
Домой уж глубокой ночью попал. А завтра опять: зал, бассейн, творожку с патриаршего подворья с блюдечка фарфорового поклевал и снова в заботы государственные с головой.
Вот и листочек с текстом поздравления россиян с Днём Конституции уже подсовывают ознакомится. А вечером Берл Лазар большой восьмисвечник на Площади Революции в Москве зажигать будет в
ознаменование наступления Хануки, тоже надо как то реагировать …
И так вот, в таком изнуряющем режиме день за днём, уже 18-й год! И впереди ещё 6!
А что поделаешь? Народ не отпускает. Кто, если не он?…
Что меня больше всего удивило. У Путина был прекрасный шанс легализовать бойцов так называемого «ЧВК Вагнера», которые тоже воевали… за спинами не прятались, погибали, получали ранения, а кто-то и в плен попал... Президент мог и их вспомнить, сказать хоть пару добрых слов.
Но Путин не произнес про них ни слова. Будто бы в Сирии их не было, нет и не будет… Забыл президент? Забыл парней, который принимал в Кремле год назад 9 декабря 2016 года?
Прикиньте, как Рудольфычу обидно. Хотел сына в Сирию отправить, а Путин как узнал, так и вот.
Среди путинистов - счастье, восторги и ликование.
Надеюсь, армия возвращается из Сирии и война там закончена. И головорезов одолели. Пусть будет мир.
Россия ждёт своих героев из Сирии! Наши подразделения триумфально возвращаются домой! Приказ об этом сегодня отдал Президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. Выступая перед нашими военными на авиабазе в Сирии, он заявил, что разгромлена наиболее боеспособная группировка международных террористов. Сокрушительный удар нанесён тем, кто осмелился угрожать России. Сегодня можно уверенно говорить, что благодаря своевременно принятым Владимиром Владимировичем политическим и военным мерам, удалось обеспечить безопасность России, народов нашей страны и каждого жителя. Совсем недавно мы слышали громкие заявление Иблисского государства о намерении направить в Россию тысячи своих террористов. Россия наглядно продемонстрировала, что с ней так «шутить» нельзя, ибо подобные угрозы не останутся без жесткого упреждающего удара. Этот урок должны навсегда запомнить все, кто подумывает даже косо посмотреть в нашу сторону. Президент России преподнёс ещё один наглядный урок нашим недругам, доказав на деле, что никогда не бросает друзей не только в России, но и далеко за её пределами. Когда весь мир ополчился против Сирии и её президента Башара Асада, он спас сирийский народ от неминуемой гибели и доказал несостоятельность обвинений в адрес законного лидера Сирии - Асада. Сегодня мы с гордостью говорим, что исключительно весомый вклад в проведение операции против Иблисского государства и спасение сирийского народа внесли военнослужащие – жители Чеченской Республики. На самых трудных и ответственных участках они с честью несли высокое звание воина Российской армии. Ни один из этих парней не отступил, не дрогнул, не преступил приказ! Теперь у сирийского народа должно хватить мудрости, чтобы сплотиться вокруг своего президента, оставить былые обиды и распри, стать единой силой. Это ускорит процесс политического урегулирования. Слава Героям нашего Отечества! #Кадыров #Россия #Путин #Чечня #Сирия#Войска
"Освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории, более тысячи населенных пунктов, 78 нефтегазовых полей и 2 месторождения фосфатных руд. Сделано 6956 самолетовылетов и более 7 тысяч вертолетовылетов. Уничтожено более 32 тысяч боевиков, 394 танка и другого оружия и техники свыше 12 тысяч единиц".
А теперь вообразите сколько десятков метров ленты ФБ заняли бы предсказания "лучших людей" о том, что Сирия станет "вторым Афганистаном". Вы и про первый Афган ни черта не поняли, и с Сирией в дураках остались.
Скажете: я злорадствую? Я злорадствую. Ибо мои братья - кстати, много добровольцев с Донбасса было там - победили. А вы хотели, чтоб их всех убили ради вашей поганой правоты. Обломитесь.
И, надеюсь, это не в последний раз случилось.
Всё это, к слову сказать, важнее любой Олимпиады. Победы Македонского, Цезаря и православного святого Александра помнить будут всегда, а кто там у них играл на всяких игрищах, и насколько далеко метал копьё - Бог весть.
Нынче всё наоборот. Много вы знаете офицеров, которые подвиги в Сирии совершали и жизнью рисковали ежечасно? А спортсменов, которые под белым флагом поедут, будем обсуждать неделями и месяцами.
Нормально это? По мне, так нет.
Однако настаиваю, чтобы провести пофамильную переписку придурков, вопивших про «второй Афган» и залить каждому в глотку пол-литра касторки. В имидже потери нулевые, для прогрессивной общественности мы и так навсегда «фашисты» - зато хоть повеселимся.
Но кстати, в Афгане тоже вроде бы считалось «делать нечего» - пока тот Афган через Чечню сам к нам домой не пришёл. Понятно, что в Афгане погибали срочники, и это сильно повлияло на общественное мнение - а в Чечне кто погибал? В отличие от Сирии, между прочим.
А самое нехорошее, что - почитайте биографию Бин Ладена в контексте истории «Аль Каиды». Его тогда только по чистой случайности добрые советские люди в горный массив не впечатали, вроде наскальной живописи. Если бы ещё хоть немного задержаться, да чуточку поднажать - может и не было бы никакого Бин Ладена.
Предвижу возражение, что нашли бы вместо него Лин Бадена какого-нибудь, но на самом деле нет - в те времена бармалейство только понимало голову, и роль личности в истории была чрезвычайно велика.
Хорошо, что в Сирии мы не допустили такой ошибки. А уж сколько раз ради этого понадобится ввести и вывести войска - вот уж парадокс тысячелетия, ага.
Сколько надо, столько и будет.
Слава России!
Победа России в Сирии так велика, что прославляется даже ботами.
Между тем, старожилы что-то припоминают.
А мы же в Сирии уже побеждали и выводились? Я правда не могу вспомнить, но почему-то смутно помню что-то такое. Ну вот такое. Ну точно же было.
Можно ли выиграть два раза одну и ту же войну? Да одну и ту же войну можно выиграть хоть сто раз! Мне кажется, что Великая Отечественная вообще толком не закончилась – потому что мы говорим о ней ежедневно и постоянно одерживаем Победу. Но в Сирии теперешняя победа как минимум вторая. Ведь еще в марте 2016 года войска уже выводили. И тогда Путин говорил, что задачи в Сирии в целом выполнены. А что значит выполнение задачи на войне? Только то, что враг повержен. Но прошел 21 месяц! И мы снова победили террористов. А Родина ждет своих сыновей домой. Есть ли у вас уверенность, что следом за второй победой над ИГИЛ не последует третья, четвертая, пятая? Пальмиру неоднократно освобождали и давали праздничные концерты – можно еще и Сирию целиком освободить пару раз.
Помните, перед вторым сроком Ельцина тоже всех победили в Чечне.
Теперь вот в Сирии...
К очередному выводу войск из Сирии
"И хотя смертная казнь в России навсегда отменена - согласно обычаю, по которому всякое новое русское правительство первым делом навсегда отменяет смертную казнь..." (Алданов. "Девятое Термидора")
Ну и вообще - не все так лучезарны как Прилепин и Кадыров.
- Победа! - торопливым шепотом объявил он поднятым по тревоге военным. - Выводимся почти все. Чур я первый.
И немедленно улетел.
- Кого победили-то? - спросил прапорщик Ихтамнетов.
Капитан Еготамнетов подумав ответил:
- Так этого-самого, как его, а во - Егилу...
- Фига-се, а чё мы тогда из-за одной Егилы столько кварталов жилых расфугасили?
- А это, асподин прапорщик, военная тайна...
- Тогда это, тогда понимаю, - Ихтамнетов, чтобы не отпускать автомат, почесал ногой за ухом. - А как это, что выводимся почти все?
- А вот так, - капитан расстегнул кабуру. - Самолетом вернется твой автомат и бронежилет.
- А я?
- А тебя тута нету...
Ему предъявить на своих выборах нечего, будет предъявлять фейковую победу.
Напомню, что ровно так же Буш-младший прилетел на авианосец и так же объявил победе над Ираком. Плоды этой победы разгребают до сих пор. И не похоже, что разгребли.
ВВП прилетел в Сирию.На авиабазу Хмеймим где только что объявил о выводе российского контингента ВКС из Сирии. Решил сделать это сам зачем-то, лично, и там именно в Сирии.
На мой взгляд не нужно было этого делать.
Похоже мы оставляем Сирию, как раз когда будет происходить разрушение сирийской государственности.
ИГ да, согласно военным - побеждён в Сирии,хотя и не совсем, ну допустим побеждён, но армия Соединённых Штатов остаётся на территории Сирии, Турция тщится оставить себе территории Северной Сирии, населённые курдами...в провинции Идлиб полно джихадистов Джебхат -ан-Нустры (Она же аш-Шам).
Сейчас там начнётся такое, а мы улепётываем, получается ?
Так зачем мы там появлялись ? Чтобы продемонстрировать себя ?
Продемонстрировали,и что ?
Зачем воевали-то ?
"Не затем у врага кровь лилась по дешёвке..."
Яндекс с утра напугал главной новостью:
"Путин идет на выборы как миротворец". В оруэлловской России: война - это мир, вывод войск - это ввод войск, военная агрессия - это миротоворческая операция. Значит на путинском новоязе "миротворец" - это поджигатель войны, агрессор. Следовательно, если в российских СМИ пишут, что Путин идет на выборы как миротворец, следует читать, что он идет на выборы как агрессор, а следующий его срок принесет миру новые войны.
Иногда говорят, а как определить, кто такие 5я колонна? А вот визит Путина в Сирию, кстати, дает и хороший критерий, кто такие 5 я колонна. Те, кто не радуются победе российской армии над ИГИЛ (только потому, что это именно российская армия) и притом являются не игиловцами, и не гражданами стран НАТО, а российскими гражданами. Вот те, кто не радуется победе России над безусловным злом, а только злобно шипит или затаив злобу молчит - и есть 5я колонна.
Глеб Павловский написал колонку для "Сноба":
Русская геополитика Ближнего Востока вообще такая. Сперва вы платите за чужую войну, громко отрицая совершенные должником военные преступления. Затем сами вынуждены ввязаться, чтобы друг-мясник не проиграл. Тогда вы платите снова, теперь еще жизнью мужчин из Томска и Уренгоя. А победив, берете на себя долгосрочные обязательства платить по счетам всегда. Оборудовать и развивать военные базы, оплачивать «маршалов» мясника, чтобы те его невзначай не свергли. А когда маршалы, взяв деньги, все же свергнут своего начальника, как честные люди, взявшие доллары еще и у американцев, Москва еще раз заплатит — прощая космические цифры невозвратных долгов.
Эталон — наш старый друг ливийский «маршал» Хафтар, агент нашей и всех вообще разведок, равно кредитуемый Москвой и ее геополитическими врагами. Сегодня он зазывает русских парней воевать в Ливию, а ведь наша предвыборная кампания едва началась.
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