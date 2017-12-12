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Cпортсменам РФ разрешили выступить под нейтральным флагом

Российские спортсмены на заседании Олимпийского комитета, 12 декабря 2917 года

Олимпийский комитет России (ОКР) разрешил российским спортсменам принять участие в зимних Олимпийских играх в 2018 году в Южной Корее под нейтральным флагом. Об этом сообщает ТАСС.

Решение утверждено на Олимпийском собрании, которое прошло во вторник в Москве

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. В МОК на основании двух расследований сочли доказанным фактом, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. По решению МОК также был дисквалифицирован Олимпийский комитет России. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.

11 декабря российские спортсмены заявили, что готовы участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Олимпийского комитета России.

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