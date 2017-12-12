В Японии скончался американский военный, бежавший в КНДР

В Японии скончался Чарльз Дженкинс, бывший американский сержант, который перешел в Северную Корею и оставался пленником Пхеньяна в течение почти 40 лет. Дженкинс, которому было 77 лет, проживал в Японии, где он поселился со своей семьей после того, как в 2004 году власти КНДР его отпустили. Он был одним из четырех солдат США, которые перешли в КНДР в 1960-е годы, а затем стали северокорейскими кинозвездами. Однако Дженкинс оказался единственным, кого отпустили.

Другие, как сообщается, погибли в Северной Корее, в том числе Джеймс Дреснок, который, как утверждается, умер в 2016 году. Чарльз Дженкинс умер на острове Садо в понедельник, где он жил со своей женой Хитоми Согой, также бывшей заключенной в Северной Корее.

В 1965 году Дженкинс, находясь в Южной Корее в Демилитаризованной зоне (ДЗЗ), решил покинуть свою часть и перейти на сторону Севера, опасаясь, что погибнет на войне во Вьетнаме. Он считал, что в Северной Корее он сможет попросить политического убежища в посольстве СССР и, в конечном итоге, вернуться в США при обмене заключенных. Январской ночью Дженкинс прошел через ДМЗ и сдался северокорейским солдатам. Тогда ему было 24 года.

Однако посольство СССР не предоставило ему политического убежища, а передало северокорейцам. В поздних интервью Дженкинс признавался, что был дураком. Все американские перебежчики были вынуждены изучать учение тогдашнего лидера КНДР Ким Ир Сена; выполняли переводческие работы и преподавали английский язык. Они также стали знаменитостями, когда они выступали в северокорейских пропагандистских фильмах, играя главную роль в качестве западных злодеев. Дженкинс рассказывал, что его похитители часто избивали его и проводили жестокие пытки. В частности, без анестезии срезали татуировку сухопутных войск США.

Когда Дженкинс был отпущен из КНДР, он сдался Сухопутным войскам США в Японии и предан военному суду, который приговорил его к 30-дневному тюремному заключению за недостойное поведение.