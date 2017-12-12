В Париже проходит саммит, посвященный изменению климата

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал богатые страны и мировые компании выделять больше средств на борьбу с глобальным потеплением и больше помогать бедным странам бороться с последствиями изменения климата. В Париже проходит саммит "Одна планета", посвященный двухлетней годовщине Парижского климатического соглашения, которое подписали почти 200 правительств, согласившихся положить конец зависимости от ископаемого топлива и ограничить дальнейшее глобальное потепление.

Макрон стремится продемонстрировать, что в этом направлении имеется прогресс даже после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что выводит свою страну из этого соглашения. Французский лидер сказал, что решение Трампа стало тревожным звонком для частного сектора и направлено на его пробуждение для принятия мер.

"Если мы решим не менять способ производства, продолжать инвестировать и вести себя так будто ничего не случилось, мы будем нести ответственность за миллиарды жертв", - сказал Макрон американскому телеканалу CBS News.

Развивающиеся страны утверждают, что к 2020 году необходимо получить от государственных и частных источников - от милллионов до миллиарда евро в год - чтобы помочь им перейти от ископаемого топлива к альтернативным источникам энергии и адаптироваться к последствиям изменения климата.