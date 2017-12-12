В ООН опубликовали доклад о правах человека на территории Украины

Организация Объединенных Наций опубликовала новый доклад о ситуации с правами человека на Украине. В нем, в частности, сообщается об исчезновениях людей, внесудебных расправах, пытках и сексуальном насилии в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

В ООН также назвали число жертв войны на востоке Украины среди мирного населения: только с августа по ноябрь 2017 года погибли 15 человек, еще 72 были ранены. Всего за время конфликта погибли более двух с половиной тысяч мирных жителей, более девяти тысяч человек получили ранения.

В ООН отметили, что пророссийские сепаратисты не позволили правозащитникам провести интервью в местах лишения свободы в Донбассе. Таким образом, там могут скрывать нарушения прав человека, утверждается в докладе.

В документе подчеркивается, что причастные к убийству протестующих на Майдане в 2014 году и пожару в Доме профсоюзов в Одессе в мае того же года до сих пор не понесли ответственность. В ООН отметили случаи давления на украинские СМИ со стороны правоохранительных органов страны и выразили беспокойство в связи с новым законом об образовании на украинском языке.