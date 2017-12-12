Австрия не будет вводить полный запрет курения в ресторанах

Полный запрет на курение в барах и ресторанах, который планировалось ввести в Австрии с мая 2018 года, будет отложен на неопределенный срок. Согласно ныне действующим правилам, формально курить в этих заведениях нельзя, но многочисленные исключения из правил приводят к тому, что де-факто, в отличие от абсолютного большинства стран Евросоюза, в Австрии курят в барах и ресторанах практически повсеместно.

Отмена полного запрета на курение стала частью коалиционного соглашения, которое намерены в ближайшие дни заключить консервативная Народная партия будущего канцлера Себастьяна Курца и праворадикальная Партия Свободы. Они заняли соответственно первое и третье места на парламентских выборах 15 октября.

Как сообщает агентство Рейтер, уходящие в оппозицию австрийские социал-демократы подвергли решение правых о "табачной либерализации" критике. Тем не менее соглашение между двумя партиями предусматривает увеличение возраста, с которого можно продавать табачные изделия молодым людям, с 16 до 18 лет.

Известно, что лидер Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе много раз безуспешно пытался бросить курить, в то время как будущий канцлер Курц – некурящий.