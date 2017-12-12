Организаторам фестиваля "Артдокфест" угрожают "вспороть живот"

Организаторам фестиваля документального кино "Артдокфест" поступают угрозы из-за фильма "Полет пули", посвященного войне на востоке Украины. Об этом сообщает "Медуза".

По словам директора фестиваля, режиссера Виталия Манского, неизвестные звонят в дирекцию "Артдокфеста" и, например, угрожают "вспороть живот и подвесить за ноги". Организаторы фестиваля документального кино обратились с заявлением об угрозах в полицию.

Автора фильма "Полет пули" – Беата Бубенец. 10 декабря показ ее картины сорвали активисты радикального движения SERB. После этого организаторы "Артдокфеста" отменили показ фильма "Война ради мира" – еще одной ленты о войне в Донбассе.

Закрытие фестиваля "Артдокфест" пройдет 12 декабря. Беата Бубенец, как ожидается, будет присутствовать на церемонии.