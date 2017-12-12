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В Москве арестовали россиянина по подозрению в шпионаже

Lefortovo Court

Лефортовский суд Москвы арестовал до 29 января россиянина Алексея Житнюка по подозрению в шпионаже в пользу США. Об этом "РИА Новости" сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Решение принято 30 ноября, но объявили об этом только сегодня. Дело имеет гриф "совершенно секретно", поэтому подробности рассмотрения не разглашаются.

Защита подала жалобу на арест Житнюка.

Агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Житнюк передал представителям западной спецслужбы сведения, содержащие гостайну. По словам собеседника "Росбалта", конечным получателем сведений является Центральное разведывательное управление США. Утверждается, что переданная информация касается российского военно-морского флота.

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