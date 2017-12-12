Жители Иркутской области пожаловались на нехватку продуктов

Жители Катангского района Иркутской области пожаловались в Министерство внутренних дел на дефицит продуктов питания в местных магазинах. Об этом сообщает издание "Сибирь.Реалии".

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин рассказал корреспонденту "Сибирь.Реалии", что перебои с продуктами действительно есть. В ноябре омбудсмен посетил три населенных пункта в Катангском районе, в них не хватает продовольственных и промышленных товаров первой необходимости, а также лекарств. В районном центре – поселке Ербогачён – не работает пекарня, вышла из строя печь, а запчасти для ее ремонта смогут привезти только по зимней дороге, которой пока нет.

По словам Лукина, в деревнях не хватает муки, сахара, хлеба. Оказалось, что субсидирование расходов, связанных с доставкой продуктов, финансируется из областного бюджета только на 50 процентов, рассказал омбудсмен. "Из того перечня продуктов питания, которые необходимо туда доставлять, в наличии есть всего 20-30 процентов. И, конечно, цены там заоблачные: килограмм сахара стоит 100 рублей, бананы – 300 рублей за килограмм. Покупательская способность населения очень низкая, поэтому уровень бедности там достаточно высокий", – заявил Лукин.

По словам омбудсмена, треть населения Катангского района – пенсионеры, а градообразующими предприятиями являются бюджетные учреждения – администрации, школы. Проблемы с продуктами есть и летом, отметил Лукин. "Товаров с ограниченным сроком годности, таких как молоко, скажем, для детей, вообще нет, как и средств личной гигиены, канцелярии. А если в каких-то населенных пунктах они и есть, то цены на них очень высокие, потому что эти виды товаров не субсидируются", – отметил Лукин. Обо всех проблемах он написал в обращении к губернатору Иркутской области Сергею Левченко. Ответ омбудсмен пока не получил.

Во вторник руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров со ссылкой на администрацию муниципального образования сообщил, что напряженности с обеспечением населения продуктами питания в Катангском районе якобы нет. По его словам, сегодня на территорию пришел автомобиль с мукой, маслом, яйцом, рыбой, фруктами, овощами и кондитерскими изделиями. До 15 декабря, как утверждает Петров, в район придут еще две машины с продуктами.