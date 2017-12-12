6 случаев пыток в полиции обойдутся России в 99 тысяч евро

Европейский суд по правам человека во вторник опубликовал решение по шести жалобам россиян на пытки в полиции. В общей сложности ЕСПЧ обязал российские власти 99 тысяч евро жителям Москвы, Псковской и Нижегородской областей, республики Марий Эл и Чувашии.

Суд объединил 6 дел о пытках в одно и пришел к выводу, что во всех описанных случаях российские власти нарушили статьи 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – запрет бесчеловечного обращения и право на свободу и личную неприкосновенность. Один из заявителей скончался в 2014 году, но ЕСПЧ разрешил допустить к делу его вдову, - отмечает правозащитная организация "Зона права", юристы которой вместе с представителями "Комитета против пыток" представляли интересы заявителей.

30000 евро получит по решению ЕСПЧ Руслан Лебедев из республики Марий Эл. Он провел месяц в больнице после того, как был избит сотрудниками милиции в 2007 году за то, что не сразу остановил машину, увидев в зеркале заднего вида милицейский автомобиль с включенной «мигалкой». Врачи диагностировали у молодого человека закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, сотрясение головного мозга, множественные ссадины лица и гематомы, гематомы затылочной области слева, височных областей, множественные ссадины спины, шеи, плеча, правой боковой поверхности туловища, ушиб поясничной области, ушиб правой ушной раковины.

26000 тысяч евро по решению ЕСПЧ получит Александр Ксенз из Пскова. В России он так и не смог добиться возбуждения уголовного дела против милиционеров, которые избили его еще в 2005 году. Врачи зафиксировали у пострадавшего ссадины на носу, синяки на левой руке и в поясничной области.

20000 евро суд присудил выплатить москвичу Геннадию Сергееву. В мае 2008 года он пожаловался продавщице магазина на высокую комиссию за оплату услуг сотовой связи в платежном терминале и потребовал Книгу отзывов и предложений. После того, как продавщица отказалась это делать, между ними завязался спор. Охранником магазина оказался сотрудник отдела полиции Митино, который вызвал на место инцидента своих коллег. Вслед за тем, как Сергеева отпустили из полиции, врачи зафиксировали у него «острый правосторонний посттравматический перфоративный средний отит и ушиб мягких тканей». Избиению подвергся также знакомый Сергеева, который в это время был вместе с ним.

10000 евро российские власти заплатят за нарушение прав Вадима Королева из Нижегородской области. В 2008 году он вступился за девушку, к которой стал приставать нетрезвый сотрудник милиции. В Дивеевском отделе внутренних дел Королева избили ногами. В больнице врачи зафиксировали у него гематомы, синяки, кровоподтеки суставов и голеней, ссадины на локтях.

7000 евро суд присудил жителю Новочебоксарка (Чувашия) Владимиру Колистратову. В отделе полиции, куда он был доставлен по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ему выбили два передних зуба. Полицейские в своих показаниях утверждали, что это произошло после того, как Колистратов "неожиданно для них разбежался и ударился лицом об стену".

6000 евро достанутся Ларисе Ивановой, вдове еще одного жителя Чувашии Сергея Иванова. Его также избили сотрудники дорожно-постовой службы ГИБДД.

В конце ноября ЕСПЧ присудил компенсацию в 60000 евро Татьяне Шмелевой, матери Дениса Выржиковского, избитого до смерти в отделении полиции в 2010-м году. В марте представители российских властей, отвечая на письмо Европейского суда по этой жалобе, заявили, что отказываются применять рекомендованные судом "меры по дружественному урегулированию" жалобы. Уголовное дело против полицейских, избивших Выржиковского, рассматривалось российским судом дважды. В 2015 году приговор обвиняемым – от 2 до 8 лет лишения свободы – был отменен в апелляционной инстанции. Расследование дела не возобновлено до сих пор.