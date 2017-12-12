Павел Дуров: Telegram не продается, но монетизируется

Новый офис компании Telegram открылся в Дубаи. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров заявил в интервью агентству Bloomberg. До последнего времени офис компании находился в доме Зингера в Санкт-Петербурге.

По словам Дурова, компания решила выбрать Объединенные Арабские Эмираты, в частности, из-за нулевых налогов. Создатель Telegram добавил, что консервативные законы страны не доставляют ему проблем.

По словам Дурова, стоимость мессенджера сейчас составляет от трёх до пяти миллиардов долларов - именно столько предлагали ему некоторые инвесторы Силиконовой долины. Однако он не планирует его продавать, так как считает Telegram "пожизненной гарантией".

Дуров напомнил, что созданный им мессенджер является бесплатным приложением для пользователей. Однако он собирается заняться монетизацией платформы уже в 2018 году. По словам бизнесмена, до настоящего времени финансирование Telegram шло из его собственных сбережений, заработанных на продаже социальной сети "ВКонтакте". Дуров сообщил, что намерен монетизировать мессенджер настолько, насколько необходимо для поддержания проекта на плаву.

Дуров также прокомментировал вопрос Bloomberg о российских хакерах, которых обвиняют во взломе серверов Демократической партии США во время президентской предвыборной кампании в прошлом году. Владелец Telegram сказал, что не знает о связи России с атаками. Однако если атаки и были, то они не стоят огромных денег, утверждает Дуров.

Помимо прочего, бизнесмен сказал, что оптимистично относится к криптовалюте. Он признался, что четыре года назад купил 2000 биткойнов по цене 750 долларов за каждый. В декабре, как отмечает Bloomberg, стоимость 2000 биткойнов превысила $35 млн.

В 2016 году в прессе появилась информа о том, что покупкой Telegram интересовался Google. Сам Дуров информацию о переговорах опроверг.

В 2016 году журнал Forbes впервые включил основателя Telegram в список богатейших бизнесменов России. Тогда его состоание оценивалось 600 миллионов долларов. В 2017 году издание оценило состояние Дурова в 950 миллионов.