Путин выводит войска-2. Эфир в 19:05

Сколько раз президент РФ объявит о конце войны в Сирии?
Владимир Путин во второй раз выводит войска из Сирии, потому что "война закончилась". Правда ли, что закончилась, и сколько раз он еще будет такое объявлять? Обсуждают: Павел Фельенгауэр, Игорь Сутягин, Тимофей Борисов, Махмуд аль-Хамза. Ведущая Елена Рыковцева.
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