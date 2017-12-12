Путин выводит войска-2. Эфир в 19:05

Владимир Путин во второй раз выводит войска из Сирии, потому что "война закончилась". Правда ли, что закончилась, и сколько раз он еще будет такое объявлять? Обсуждают: Павел Фельенгауэр, Игорь Сутягин, Тимофей Борисов, Махмуд аль-Хамза. Ведущая Елена Рыковцева.

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