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Новости - общество

Решение суда делает возможным блокировку мессенджера Телеграм

Павел Дуров

Мещанский суд признал законным штраф, наложенный на мессенджер Телеграм. За отказ сотрудничать с ФСБ компания должна выплатить восемьсот тысяч рублей. Решение вступило в силу во вторник 12 декабря. Таким образом, Роскомнадзор получил основания для блокировки мессенджера в России.

Защита пытались обжаловать вердикт, но суд апелляцию отклонил.

Адвокат Рамиль Ахметгалиев, который представляет интересы компании Telegram Messenger, сказал, что пока не знает, будет ли обжаловать нынешнее решение суда – необходимо обсудить ситуацию с основателем мессенджера Павлом Дуровым. На заседании суда Рамиль Ахметгалиев говорил, что информацию, которой интересуется ФСБ, нельзя было передать из-за технических аспектов. Например, ключи дешифрования мобильных чатов нельзя было предоставить, поскольку они они хранятся на мобильных устройствах.

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