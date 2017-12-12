Евросоюз намерен продлить на полгода санкции против России

Лидеры Евросоюза в четверг утвердят решение о продлении еще на шесть месяцев экономических санкций против России, введенных из-за аннексии Москвой Крыма и поддержки повстанцев на востоке Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов в Брюсселе.

Срок действия основных санкций, которые затрагивают российскую энергетику, оборону и финансовый сектор, истекает в конце января 2018 года. Лидеры ЕС, как ожидается, продлят срок действия ограничений до середины 2018 года.

Москва говорит, что никогда не вернет Крым, аннексированный в 2014 году. Страны Запада также обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на востоке Украины в конфликте.