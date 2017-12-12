Михаил Саакашвили заявил, что не стремится стать президентом Украины

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что не намерен становиться президентом Украины. В интервью телеканалу "Настоящее время" он подчеркнул, что президентом должен быть этнический украинец. Саакашвили уточнил, что поскольку "этничность в Украине относительное понятие", это должен быть по крайней мере человек, который "родился в Украине и всю жизнь прожил на Украине".

После того как Украина вернет Саакашвили гражданство, он намерен заниматься политической деятельностью.

11 декабря Печерский суд Киева отказался применять в отношении Михаила Саакашвили меру пресечения – домашний арест. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура будет подавать апелляцию на решение суда.

Украинские власти подозревают Саакашвили в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". Генпрокурор Луценко заявил, что политик якобы получил полмиллиона долларов от скрывающегося в России украинского бизнесмена Сергея Курченко на финансирование своей деятельности. Курченко заявляет, что не знаком с Саакашвили. Сам опальный политик все обвинения в своей адрес отвергает.