В Петербурге прошли Конституционная прогулка и конституционный митинг

Около 30 человек собрались в Петербурге под дождем и ветром на площади Лихачева, чтобы отметить День Конституции. Оттуда они отправились на Троицкую площадь, где провели митинг. Власти не согласовали акцию под предлогом того, что на площади Лихачева соберутся юные фотографы, а Троицкую площадь целый день будут убирать, но пропустили сроки ответа, поэтому активисты посчитали себя свободными митинговать, там, где было намечено.

Один из организаторов акции, координатор проекта «Свидетели Конституции» Алексей Сергеев считает, что люди должны знать основной закон страны, который многие даже не читали, поэтому у них нет и запроса на соблюдение их гражданских прав. По мнению Алексея Сергеева, пассивность людей выгодна властям, которые поэтому стараются не допустить акций, пропагандирующих Конституцию.

В этот же день прошло судебное заседание по поводу отказа в проведении акции, на котором, по словам координаторов проекта «Свидетели Конституции», администрацией Петроградского района был представлен документ, подписанный 12 декабря, где предлагалось другое место для митинга, но так как заявка на акцию подается не позже, чем за 3 дня до ее проведения, то подача ее была уже заведомо невозможна. Поэтому организаторы акции намерены снова подать в суд на действия районной администрации.

На Троицкой площади участники митинга провели чтение российской Конституции, возложили цветы к Соловецкому камню и почтили минутой молчания память активиста Степаныча, известного всем петербургским оппозиционерам – Игоря Андреевича Степанова. Он принимал участие почти во всех оппозиционных акциях, десятки раз подвергался задержаниям и штрафам. Организаторы митинга определяют его цель как воспитание гражданственности и патриотизма через популяризацию Конституции.