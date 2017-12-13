Снятый с показа фильм о Джемилеве выложен в открытый доступ

Документальный фильм "Мустафа" – о лидере крымско-татарского национального движения Мустафе Джемилеве, показ которого на фестивале "Артдокфест" был отменен без объяснения причин, выложен в открытый доступ. Об этом сообщает правозащитная организация КрымSOS.

Фильм "Мустафа" должен был быть показан 7 декабря в московском кинотеатре "Октябрь". Однако за два часа до сеанса, по звонку "сверху" фильм был снят с показа. По словам режиссера Ахмед-Эрнеса Сарыхалила, авторы фильма предполагали, что с демонстрацией картины могут возникнуть трудности из-за неудобной в России тематики – крымские татары, диссиденты. В сложившейся ситуации создатели картины приняли решение показать фильм всем желающим -и тем, кто пришёл его поддержать в Москве,и крымским татарам, и жителям аннексированного Россией Крыма, которые не имели такой возможности.

Фильм "Мустафа"размещён в YouTube и на сайте "Артдокфеста". По сообщению организаторов фестиваля Центр по противодействию экстремизму МВД России потребовал фильм для проверки.