Cенатор США допустил новые санкций против чиновников и олигархов из РФ

США могут ввести новые санкции против ряда российских чиновников и олигархов. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил сенатор-республиканец Марко Рубио. По его словам, к февралю следующего года в Конгрессе США представят доклад. В документе будут перечислены олигархи и высокопоставленные чиновники, которые вовлечены во внешнюю политику России.

Фигурантам этого списка могут запретить въезд в Соединенные Штаты, а их активы в американских банках заморозят. Сенатор Рубио назвал людей, перечисленных в докладе, агентами влияния президента Владимира Путина в мире. По словам политика, российский лидер использует этих олигархов и чиновников в своих политических и финансовых целях.

В августе президент США подписал закон о новых санкциях в отношении России. Документ ограничивает максимальный размер инвестиций в российские нефтегазовые и энергетические проекты, а также оборонные предприятия. Новый закон лишает президента права отменять ранее принятые ограничения без одобрения Конгресса.

Соединённые Штаты и Евросоюз ввели экономические санкции против России за аннексию Крыма и вмешательство в конфликт на востоке Украины. В ответ Москва ввела ограничения на поставки продовольствия из западных стран.