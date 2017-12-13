Согласованный ад

Ксения Собчак снова пришла на федеральный канал - на этот раз в программу "Время покажет".

Не стоит удивляться, что само её появление в такого рода программах уже многих настораживает.

Однако при этом зрители отмечают две вещи: открытое хамство ведущих и спокойную, достойную манеру держаться у Собчак.

Ксения Собчак:

Сегодня мне повезло – я побывала в аду. Согласитесь, не каждому везет узнать есть ли жизнь после жизни. Теперь я точно знаю – есть. И называется она «программа «Время покажет» на Первом канале. Я конечно понимала, что там происходят какие-то удивительные вещи,видела и ведро <дерьма>,его ведущий вносил в студию, но не думала,<дерьмом> обольют😳Спасибо.Это важный и ценный урок.Теперь я точно знаю, как за короткое время вы превратили самый образованный народ Европы в одураченные толпы.Как умные, добрые, отзывчивые люди из-за вас стали озлобленной армией гопников, мечтающих о смерти своего соседа, друга, брата. Я видела это своими глазами и теперь я точно знаю, что все это не по-настоящему. Это морок, пена. Это даже не нужно лечить, нужно просто завинтить вентиль вашего <дерьмопровода>. И люди на следующий же день очнутся, как после страшного сна, с ужасом и страхом спрашивая: с нами ли все это было?

Я никогда не думала, что врать можно так откровенно, так бесстыдно. Что легко в эфире можно выдавать записанные своими же редакторами в собственной же аппаратной тексты за звонки телезрителей. Что можно с оскорбленным лицом кричать на всю страну, что на территории Украины никогда не было ядерного оружия, что у нас с Украиной не было договора о дружбе и сотрудничестве, что пенсия в России не 7600, а целых 11300. Ну это ладно. К такому я – пожалуй – была готова. Но к тому, что мои собственные слова, которые можно прочесть вот прямо сейчас в открытом доступе будут не просто перевраны или вырваны из контекста, а вообще мне припишут слова, которые я не говорила!Посмотрите, как ведущий,который,ухмыляясь, говорил, что страна хочет знать именно его мнение заканчиваете передачу. Моей цитатой. Где я говорю, что «мой бренд эта такая гигантская махина с непробиваемой броней из пафоса и цинизма, внутри которой сидит маленькая девочка и нажимает на рычаги». После серии довольно глупых обвинений ведущий заканчивает передачу: «но я не прочел конец цитаты. Вот она: «и вся эта машина создана исключительно для зарабатывания денег». Зал аплодирует, начинается реклама, а я понимаю, что я говорила совсем другое. Я сказала «И я очень стараюсь это перебороть» 😳

Александр Минкин:

Ведущие Первого канала ведут себя как абсолютно циничные и подлые подонки.

Это увидела вся страна, и за это спасибо Ксении Собчак.

Вопрос: какая часть страны поняла, что они ведущие подонки, а какая была на их стороне, ржала и аплодировала?

Нада было Леваде провести срочный опрос:

1) Смотрел?

2) Если смотрел, то на чьей стороне был?

Владислав Лещинский:

Какие же омерзительные и мелкие ведущие! Собчак респект за выдержку и смелость!

Татьяна Озёрная:

Просто посмотрите как Ксения держит удар. Мало кто выдержал бы этот адище. Редкий брильянт Ксеньанатольна, самой высшей пробы и самой чистой воды). Передача - круче любого боевика.

Глеб Черкасов:

От бессонницы и интереса для посмотрел встречу кандидата Собчак с ведущим Артемом и ведомым Анатолием.<...>



В целом я на месте начальников больше бы не рисковал. Про киевскую хунту и Саакашвили безопаснее, а если про местные дела,то народ может поинтересоваться куда делись деньги.

Миша Козырев:

Ночью я пересилил себя и посмотрел этот эфир полностью. Это тяжёлое зрелище. Не знаю, рискнёте ли вы... но если сподобитесь, то вам станет очевидно: 1. Смысл решения Ксении ввязаться в схватку состоит именно в этом: продемонстрировать ничтожество и панический страх телевизионных ведущих, давно отвыкших от дискуссий, полемики и споров по существу; 2. Смысл в том, чтоб декларировать важные критические претензии к власти на всю страну с экрана (пусть это капля в море пропаганды, но всё лучше, чем ничего); 3. Такой деформации формата теледебатов нет ни в одной стране мира (это я тем, кто всегда спешит подчеркнуть «да везде так, все врут, все агитируют») - так вот, НЕТ, такой позорной <дряни> нет ни в одной стране. Два не особо одарённых чувака пытаются превратить передачу в клоунаду и унизить кандидата в президенты страны дешёвыми <подколками> и клоунскими масками. Много смотрю западного ТВ. Нигде не встречал подобного позорища. Правда, мало следил за ТВ Северной Кореи.

Ксения, когда я на заре твоей кампании пытался услышать ответ, зачем тебе это нужно, я не поверил. Теперь поверил и говорю тебе «спасибо», что решилась. Спасибо, что бьёшься! Сил тебе и мужества в борьбе с этой тьмой. Понимание того, что ты движешься только в тех рамках, в которых тебе позволяют, никоим образом не дискредитирует того, что ты пытаешься донести. Всё не зря.

Виктор Шендерович:

При всем критическом отношении к выдвижению Ксении Собчак, не могу не отметить: она отлично держит удар и умеет прилюдно разговаривать с негодяями. Психика у девушки крепкая. ))

Елизавета Осетинская:

так, граждане. готовьте ваш ушат помоев, но я все-таки скажу.

посмотрела я тут несколько эфиров с Ксенией Собчак - Дождь, Соловьев, Первый и не помню, что еще. И с каждым из этих эфиров уважение к Ксении Собчак только росло.

Каждому замахнувшихся сейчас в мою сторону какашкой, советую подойти к зеркалу и примерно 40 раз выслушать от незнакомых и знакомых людей, какое вы <дерьмо>, баба, дура, шоумен, нет, вумен, какой вы проект кремля, ка у вас ничего не получится, как вас не поддерживает вообще никто, какой у вас антирейтинг, прочитать про себя все комментарии в соцсетях. а потом прямо сразу, без остановки, бровью не поведя, под этот фон рассказать вслух, почему вы правы и почему верите в то, что говорите. желательно, логично, связно, не сбиваясь со слов, не впадая в истерику.

Похожее упражнение регулярно проделывают стартаперы , которые просят денег - им все говорят, что они делают полную фигню, а денег - <нет>.

Кстати, слово "Навальный" звучало в эфирах федеральных каналов чаще, чем за последние шесть лет. Наверное, все-таки оба проекты Кремля (ЭТО ШУТКА, тут нужно не драться, а смеяться)

Все, уползла с табуретки и пошла спать.

Андрей Бильжо:

Дорогие мои друзья.

Считайте меня идиотом, но просмотрев и прослушав бои ( а это именно бои, когда нервы на пределе) Ксении Собчак , где она была искренним и правдивым бойцом,с разного уровня передергивающими смысл подонками,принял предварительное решение голосовать за нее.

Вот так. Может быть наивно? Но не могу не поддержать ее...

Никто не говорил столь аргументировано ,и прямо, и точно, и смело ( пускай ей позволено) на большую аудиторию, не важно, но она говорит и ее слышат те , кто до нее не слышал такого, не видел такого и не верил в то , что такое возможно !.

Капля воды камень точит.... Банально, но факт.

Дополнительную порцию хамства в свой адрес Ксения Анатольевна получает уже заочно.

Артём Шейнин:

Ну, что Вы, Ксения, ну, какой это ад! Вчера Вы побывали в цирке:) Именно там и именно потому, что сами вот уже почти два месяца устраиваете цирк с «выдвижением в кандидаты». Это и есть самая настоящая клоунада:))))) И если Вам такая клоунада в отношении других позволена, то почему ж не позволена другим в отношении Вас?:))) Разве что Вы стебётесь с серьёзным выражением лица, а я честно признаюсь, что стебусь, используя клоунские причиндалы:))) Причем ПОДЧЁРКИВАЮ: речь именно о Ваших «серьёзных разговорах» в качестве, как бы, «политической фигуры». Ибо Вашу журналистскую деятельность я никогда не обсуждал и не комментировал.<...>



А насчет ада, Ксения, ад Вы сами создавали вокруг и внутри себя несколько лет. Очень ярко, неистово и увлечённо. И преуспели в этом немало. И ад Вас, конечно, быстро не отпустит... Но цирк для Вас движение в правильном направлении от ада. Наверняка ещё не все потеряно.

Михаил Товт:

То что люди стали тупыми и озлобленными Ксюша конечно не виновата, ведь она вела интеллектуальные передачи Дом-2 и Блондинка в шоколаде🤔. И потом удивляется, странно.

Пётр Толстой:

Случайно увидел программу «Время покажет» с участием Ксении Собчак.

Специальная мизансцена: молодой начинающий кандидат стоит в центре студии и кричит, как торговка на вещевом рынке.

Ксения очень нервничает, когда пытается вещать про политику, и оттого, видимо, говорит абсолютную дичь. Даже безобидная идея привнести в выборы президента элементы цирка в виде «блондинки в шоколаде» разрушает и образ гламурной блондинки, и серьезное отношение к выборам главы государства.

Не надо так нервничать, Ксения, у Вас есть шанс развлечь публику, но стать политиком – шансов нет. #Ксюш_не_пори_чушь

Захар Прилепин:

В гневном письме (по поводу программы "Время покажет") Ксении Собчак не ясен один момент.

Цитирую: "Теперь я точно знаю, как за короткое время вы превратили самый образованный народ Европы в одураченные толпы. Как умные, добрые, отзывчивые люди из-за вас стали озлобленной армией гопников, мечтающих о смерти своего соседа, друга, брата".

"Самый образованный народ Европы" у нас в каком году был? В 2014 году? И стал "озлобленной армией гопников"? ("Генетическое отребье" снова в силе). Одним "крымнашем" порушили всё образование? Ох ты ж.

Или всё-таки в 1991 году? А кто народ превратил в гопников? Кузичев и Шейнин тогда в армии ещё служили, или недавно дембельнулись; в общем никого ни в кого не превращали точно.

Или всё-таки в 2014-м? А с чего он был "самый образованный"? Это вообще никак не подтверждается, ничем и никем.

Действительно неплохо образованный был в 1991 году, но там руку приложили к разрушению системы образования совсем другие люди. Ксения Анатольевна, скорей всего, их лично знает. Или знала. И любит.

Однако восторги оппозиционной публики имеют и свои границы.

Елена Рыковцева:

Схема работает гениально.

Ксения пришла в эфир Малахова (Россия-1) и сказала все что она думает!

Ура, аплодисменты.

Ксения пришла в эфир Соловьева (Россия-1) сказала все что она думает и заодно умыла Соловьева.

Ура, аплодисменты.

Ксения пришла в эфир к парочке супругов Скабеевых (Россия-1) сказала все что она думает и умыла Скабеевых.

Ура, аплодисменты.

Ксения пришла в эфир гопников с Первого канала, сказала все что она думает и умыла гопников с Первого канала.

Ура, бурные продолжительные аплодисменты.

Ваще гениально. Гениально! Под Ксению всякий раз расчищают час в этих студиях. Выгоняют всю обычную тусовку. Ставят ее на трибуну. Ставят против нее своих ведущих, у которых дико плохой имидж в либеральной среде. Дают этим ведущим установку: дать ей высказаться!!! Пусть говорит что хочет. А вы типа спорьте. Но не слишком напрягайтесь. Отчего один из гопников просто приносит клоунскую дудку, накладные носы и дурачится весь эфир. Ксения умная, мы идиоты. Не проблема. Нормальная договорная игра.

И вся эта либеральная общественность, которая сроду не включала телек, бросается смотреть по ссылкам эти шоу. И ликовать! И радоваться! Круто Ксения опять умыла уродов! И постить, постить эти ссылки! Это же так важно, что хоть кто-то говорит на федеральных каналах ПРАВДУ!! Голосуем за Ксению!!!

Ну и все цели достигнуты. Все. Навальный забыт, в президентской кампании бурное оживление, еще и обставленное "свободой слова", опять же государственные каналы, которым всякий раз спускают "кандидатапротиввсех" , не внакладе - Ксения это всегда гарантированный рейтинг. Как видим, еще и новая аудитория к телекам подтянулась. Еще и молодая!

Восторг и благодарность Ксении за ее стойкость и мужество царят в среде либеральной общественности. Победы над гопниками совершенно застили этой общественности глаза на вопрос: а кто ее всякий раз сватает к этим гопникам? Кто договаривается о ее объемных эфирах на госканалах, кто ее туда отправляет, всякий раз конечно же согласовывая походы в "ад" с ней самой?

Вообще-то я всегда понимала, что они умные. Но на этот раз - вот судя по этой реакции вполне себе здравых людей - я готова признать, что они гениальны. Вы гений, Сергей Владиленович, и все ваши.

Кирилл Шулика:

Сергей Владиленович все-таки умный. Я на самом деле, видимо, не от народа оторвался, а от нашей либеральной интеллигенции, в отличие от Сергея Владиленовича, тот ее изучил хорошо.

Я вот все про поход Собчак на "Первый канал" читаю. Слушайте, вы правда не понимаете в чем ее миссия? И вы правда не понимаете, зачем она говорит про Навального? Ее миссия в том, чтобы сделать либеральное течение постыдным. Что раньше говорили? Либерализм это Немцов, ну Чубайс там иногда может быть. Оно не то, что как-то было хорошо для общественного мнения, но оно позволяло, скажем, Немцову выиграть выборы не в Москве даже, а в Ярославле. В Думу опять же СПС проходил с Немцовым и Чубайсом. А сейчас кого? Ну вот Собчак, коей припомнят обязательно и Джабраилова, и "Дом-2", и обнаженные фотосессии. И это в патриархальном обществе довольно понятно. Навального же она упоминает для того, чтобы связать с собой и утопить. Бабушки телевизор смотрят и у них должно сработать- Навальный не минимальную зарплату в 25 тысяч предлагает, а играет заодно с Собчак, вот она сама об этом сказала.

Те же, кому понравилась Собчак, уже отписались в Фэйсбуке. Всем остальным понравились телеведущие, которым я даже полы мыть вряд ли доверил бы, потому что они четко попадают в свою аудиторию. Целевая же аудитория Собчак вообще мало телевизор смотрит, а в рабочее время тем более. Если же вы думаете, что бабушек как-то просветит бывшая ведущая "Дома-2", как ее представляют, то вы ошибаетесь.

Так что я поздравляю Сергея Владиленовича, его разводка пока работает просто как часы. Тут главное в том, чтобы либеральную тусовку и медиакратию переключить на предвыборный период с Навального на Собчак. Слушать про Крым куда более безопасно, чем про панамские офшоры и прочие неприятные вещи.

Михаил Фишман:

Ксения Собчак очень достойно держится в эфире центральных телеканалов. Она спокойна, смела, умна, с отличной реакцией, ее не сбить с толку. Ее слышно, даже когда интервьюеры орут, улюлюкают и кривляются, в общем, делают то, что им положено, — уничтожают саму идею нормального разговора. В России этот телевизионный жанр называется ток-шоу.

Последний эфир на первом канале Собчак провела блестяще. И тем лучше была видна ее главная проблема. Потому что собеседникам плевать на ее спокойствие. У них все в порядке, их сила — ее гигантский антирейтинг. Их задача — не дать публике забыть, что перед ней богатая девица из, как они скажут нам, “шоу-мира”, и для этого они притащили с собой цирковой реквизит. Для них и для их кураторов Собчак — безопасный кандидат, жупел, знай только не забывай глумиться да дудеть в свою клоунскую дуделку. И даже если ей громко аплодирует фейсбук — где многие, не сомневаюсь, вообще впервые увидели эти ток-шоу и этих ведущих, — это еще не значит, что по ту сторону пропаганды тот же самый эфир будет записан как поражение.

Михаил Шнейдер:

Власть, борясь со своей параноидальной боязнью Навального с помощью С. (а именно для этого её и выпустили на политическую сцену), вынуждена приглашать её в зомбоящик и т.о., допустить "расшатывание махины лжи". Вопрос: плохо это или хорошо?

Не знаю. Видимо, они считают, что "простой народ" достаточно зомбирован и будет пропускать Ксюшину "правду-матку" мимо ушей. Вы же, наверно, не особо прислушиваетесь к тому, какую пургу несёт с экрана какой-нибудь лидер парламентской партии...

Иван Бабицкий:

В ленте периодически пишут, что Ксения Собчак - марионетка, потому что её пускают на федеральные каналы говорить и обличать. Я бы предположил, что она просто объективно очень удобная для АП фигура, а про прямой сговор можно будет говорить с долей уверенности только в том случае, если под неё снимут Явлинского, как под Прохорова шесть лет назад. А вообще это не имеет большого значения, естественно.

Аркадий Бабченко:

Четвертые сутки российский фейсбук восхищается мужеством Ксении Собчак. Ксения Анатольевна сходила на Первый канал - и открыла для себя реальность. Там всё врут - осознала Ксения Анатольевна. Это же <ужас> что такое! Так же нельзя! Это же какой-то зомбоящик!<...>



Еще до одной дошло, смотри-ка. На восемнадцатом году путинизма, после трех развязанных зомбоящиком войн.

Просто потрясающее знание реалий страны.

Мне кажется, этот общий инфантилизм уже в <конечной> стадии и больше не излечим.

Олег Кашин в свежей колонке для Republic вполне скептичен (полный текст доступен только подписчикам:

Когда был первый эфир на «России-1» у Андрея Малахова сразу после ее заявления о намерении поучаствовать в президентских выборах, это еще можно было списать на логистический сбой, ну в самом деле – они с Малаховым оба много лет работали примерно в одном и том же жанре телевизионного глянца, хорошо друг друга знают; конечно, он сам с удовольствием позвал ее к себе в программу, а что разрешили – ну так в газетах же писали, что о своем выдвижении она договаривалась с Владимиром Путиным, а у Путина ведь не уточнишь, зато есть риск, что если не пустишь ее в эфир, то она ему пожалуется, и полетят головы.

Примерно так можно было бы рассуждать, если бы эфир у Малахова был единственным, но нет же, после него Собчак побывала и у верховного жреца телепропаганды Владимира Соловьева, и у пары «красных хипстеров» Ольги Скабеевой и Евгения Попова, которым ради нее вообще пришлось менять формат своей программы, где практически никогда (однажды была Мария Захарова – и, кажется, все) не бывает единственного гостя, и, наконец, пришла к цирковой парочке Артема Шейнина и Анатолия Кузичева, которые вели себя с ней так странно, как будто слали телезрителям сигнал – мол, это не мы ее позвали, это нам ее навязали. И тут уже не придумать никакой благородной легенды, российское федеральное телевидение – это колония строгого режима, там шаг влево, шаг вправо встречает стрельбу без предупреждения, и, чтобы Собчак ходила из одного ток-шоу в другое, нужна слаженная совместная работа самых высокопоставленных (Алексей Громов?) чинов Администрации президента, первых лиц обоих главных каналов (Константин Эрнст и Олег Добродеев) и, очевидно, самой Ксении Собчак, которая, и это бросается в глаза, строго следует некоторым правилам, причем это касается не только продекларированного ей нейтралитета по отношению к Владимиру Путину лично, но и, например, темы Дмитрия Медведева – упомянув «домик для уточки», она не назвала его по имени, хотя это явно напрашивалось. Сам факт телевизионной активности Ксении Собчак снимает все вопросы по поводу того, кремлевский она кандидат или нет, – пелевинское правилотрех колец оцепления с пулеметами работает всегда, и здесь не имеет значения, кто и что говорит в кадре, потому что если человек попал в телевизор, то его туда прежде всего пустили, и это «пустили» и есть самая точная политическая характеристика, перечеркивающая всю содержательную часть.