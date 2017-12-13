Тиллерсон: США ещё вернутся к переговорам по вопросу Крыма

Соединённые Штаты ещё вернутся к переговорам по вопросу аннксированного Крыма. Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, приоритет Вашингтона на данный момент – остановить насилие на востоке Украины. Тиллерсон в очередной раз подчеркнул, что санкции против Кремля не отменят до тех пор, пока проблемы Крыма и Донбасса не будут решены.

Россия аннексировала Крым в 2014 году. На полуострове прошел референдум, после того как территорию взяли под контроль российские военные. По данным российских властей, большинство жителей Крыма высказались за вхождение в состав России. Мировое сообщество референдум не признало. США, Украина и и ряд западных стран считают аннексию полуострова незаконной и ввели против Кремля экономические санкции.

Российские власти считают присоединение Крыма "восстановлением исторической справедливости. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт, и Москва не будет обсуждать статус Крыма за столом переговоров.