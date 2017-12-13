В Страсбурге вручили премию Сахарова оппозиционерам Венесуэлы

Премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" вручили политзаключённым и демократической оппозиции Венесуэлы. Церемония награждения состоялась в Страсбурге. Денежный размер премии составляет 50 тысяч евро.

В заявлении Европарламента, который присуждает премию Сахарова, говорится, что Венесуэла переживает серьезный политический и экономический кризис, а в тюрьмах страны находятся около 500 политзаключенных.

Премия Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод.

В прошлом году премии удостоились правозащитницы из Ирака Надиа Мурад Баси и Ламийя Аджи Башар.​ Они занимаются защитой прав езидов (курдская этноконфессиональная группа) и помогают женщинам и детям, пострадавшим от действий террористической группировки "Исламское государство".​