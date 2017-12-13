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Европарламент поддержал начало нового этапа переговоров по Брекзиту

Европейский парламент поддержал начало нового этапа переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, темой обсуждений которого станет договор о торговле. Об этом сообщает агентство Reuters.

Первая фаза переговоров по Брекзиту завершилась 8 декабря. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписали 15-страничный "доклад о прогрессе". В документе утверждены права европейских граждан в Британии после выхода из ЕС и финансовые выплаты Соединенного Королевства партнерам в Евросоюзе.

Одним из спорных вопросов первой фазы переговоров стал статус границы между Ирландией и Ольстером. Евросоюз возражает против "жесткой" границы, в то время как союзники Терезы Мэй возражают против особого статуса Северной Ирландии в Соединенном Королевстве.

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались 19 июня в Брюсселе. Они продлятся до конца 2018 года. После этого сторонам дается шесть месяцев на ратификацию договоренностей в национальных парламентах.

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