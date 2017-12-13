МВД будет платить за "инициативные сообщения" о преступлениях

Министерство внутренних дел России готовит приказ о денежных выплатах за сообщения о преступлениях. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Первым на это обратило внимание РБК.

Из проекта приказа следует, что граждане смогут получить деньги от МВД "в случае инициативного предоставления достоверной информации", которая приведет к раскрытию преступления. Сумма вознаграждения может составлять от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей.

Бывший начальник управления следственного департамента МВД России Павел Лапшов заявил в комментарии для РБК, что гражданам и раньше платили за помощь полиции, а новый порядок может быть использован в коррупционных целях, в частности, в качестве осведомителей могут регистрироваться "мертвые души".

В прошлом году в России было введено уголовное наказание за "недоносительство". По статье о "несообщении о преступлении" россиянам может грозить до года лишения свободы.