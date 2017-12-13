Президенты Польши и Украины почтили память жертв сталинизма

Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда возложили в среду цветы к Мемориалу жертв тоталитарного режима в поселке Пятихатка в Харькове и почтили минутой молчания память жертв сталинизма. Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзикавицкий, визит президента Польши Анджея Дуды на Украину проходит на фоне ряда противоречий, связанных прежде всего с совместной историей.

По словам Анджея Дуды, президенты Польши и Украины постановили, что в обеих странах не будут идти в направлении "очередных увековечиваний", которые не основаны на научно подтвержденных исследованиях. "Мы бы хотели, чтобы история не предопределяла того, что происходит и будет происходить в отношениях между нашими странами", - сказал Дуда.

В последнее время между Киевом и Варшавой имела место определенная напряженность, связанная с запретом польским ученым на проведение эксгумационных работ на украинской территории, а также демонтажом памятника Украинской повстанческой армии в Польше.

Для Варшавы больным остается вопрос так называемой "Волыньской резни", когда во время Второй мировой войны украинские националисты убили несколько десятков тысяч поляков. В Польше эта трагедия однозначно расценивается как геноцид, в то время как украинская сторона избегает подобной формулировки.