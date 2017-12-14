WSJ: республиканцы согласовали налоговую реформу в США

Республиканское большинство в обоих палатах Конгресса США согласовало единый пакет налоговых реформ. Обэтом сообщает The Wall Street Journal. План предусматривает снижение ставки налога на прибыль с 35 до 21 процента. Ранее было одобрено снижение до 20 процентов. Максимальная ставка налога на доходы физических лиц уменьшается до 37процентов, что несколько ниже вариантов, предлагаемых ранее.

Глава финансового комитета Сената Оррин Хэтч отметил, что законопроект поддерживает подавляющее большинство республиканцев. По словам Хэтча, это позволит обеим палатам парламента утвердить документ до конца года.

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду в Белом доме, заявил, что если Конгресс до 25 декабря предоставит ему на рассмотрение законопроект по налоговой реформе, то понижение налогов и рост доходов начнется уже в феврале.

Трамп в своей речи отметил, что США стоят на пороге нового экономического чуда. По словам президента, сейчас рост американской экономики составляет 3 процента. "Два года назад, когда я начал кампанию, это было немыслимой цифрой. И она будет увеличиваться", - заявил Трамп. Он сообщил, что с момента выборов в стране создали более двух миллионов рабочих мест, а безработица сейчас находится на самом низком за 17 лет уровне.

The Wall Street Journal напоминает, что налоговая реформа приведет к росту госдолга страны почти до 1,5 триллионов долларов за 10 лет. Однако сторонники реформы рассчитывают на рост ВВП из-за снижения налоговой нагрузки на бизнес.