13:00
Тем временем в россиской столице:
12:57
"Путин, который находится у власти 18 лет, рассказывает, как ротация в армии помогает предотвратить злоупотребления властью и предлагает ввести такую же ротацию в правоохранительных органах"
12:54
"Владимир Владимирович, можно ли разобраться с этим вопросом окончательно?" - говорит журналистка из Пскова. Что-то неуловимо знакомое (не бойтесь, на самом деле вопрос был про кадастровые платежи).
12:54
Не остался без комментариев фирменный президентский кашель.
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