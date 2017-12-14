Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Политика

liveПутин ответит

Президент России проводит ежегодную пресс-конференцию, тринадцатую по счету на этом посту

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, 14 декабря 2017 года
Обновить
13:00

Тем временем в россиской столице:

12:57

"Путин, который находится у власти 18 лет, рассказывает, как ротация в армии помогает предотвратить злоупотребления властью и предлагает ввести такую же ротацию в правоохранительных органах"

12:54

"Владимир Владимирович, можно ли разобраться с этим вопросом окончательно?" - говорит журналистка из Пскова. Что-то неуловимо знакомое (не бойтесь, на самом деле вопрос был про кадастровые платежи).

12:54

Не остался без комментариев фирменный президентский кашель.

Загрузить еще

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”
Наверх
XS
SM
MD
LG