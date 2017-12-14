Госдума ужесточила наказание за вербовку террористов

Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении уголовного срока вплоть до пожизненного лишения свободы за вербовку в ряды террористических организаций.

Отныне за финансирование терроризма, склонение, вербовку или иное вовлечение лиц в совершение преступлений террористической направленности устанавливается наказание от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненным заключением. Ранее максимальный срок наказания для вербовщиков составлял 10 лет тюрьмы.

Также вводится наказание за пропаганду терроризма в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Под "пропагандой терроризма", согласно принятому закону, подразумевается деятельность по распространению материалов, направленных на формирование в сознании идеологии терроризма, убежденности в её привлекательности, а также искаженного представления о допустимости терактов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в инстаграме, что наказание для вербовщиков должно быть более суровым, чем для исполнителей терактов. Он предложил расстреливать людей, которые занимаются вербовкой террористов.