В Эстонии приступит к работе командование кибервойсками

В Эстонии в следующем году приступит к работе командование кибервойсками. Об этом заявил министр обороны Эстонии Рихо Террас.

Террас отметил, что эстонская армия в данный момент испытывает проблемы со специалистами в сфере информационных технологий. Минобороны планирует привлечь людей, которые захотели бы пойти на действительную службу в кибервойска.

Глава военного комитета НАТО Пётр Павел, комментируя заявление Терраса, рекомендовал Эстонии сфокусироваться на киберобороне. По мнению Павла, малые государства – члены военного союза, которые не имеют возможности вносить равный с крупными государствами вклад, могли бы сосредоточиться на отдельных направлениях.

Накануне парламент Эстонии принял бюджет с рекордными расходами на оборону. На развитие собственных вооруженных сил в будущем году пойдут почти полмиллиона евро, на строительство инфраструктуры для войск союзников – 12 миллионов евро, на прием союзников – еще около 6 миллионов евро.

В сентябре в Эстонии прошли компьютерные учения по отражению возможной хакерской атаки на военные структуры ЕС. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбенг, наблюдавший за киберучениями, сообщил, что за 2016 год количество хакерских нападений на сети союза возросло на 60 процентов. Он подчеркнул, что главное при пресечении кибератаки – своевременный обмен информацией.

В результате аннексии Россией Крыма весной 2014 года и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, по мнению НАТО, возросла российская киберугроза, особенно в адрес бывших советских республик и союзников СССР по Варшавскому договору.