"Врачи без границ": в Мьянме убиты почти 7 тысяч рохинджа

В Мьянме не менее 6700 мусульман-рохинджа погибли из-за притеснений местных властей. Об этом сообщили в организации "Врачи без границ". Данные получены на основании опроса жителей лагерей беженцев из Мьянмы. Активисты полагают, что реальные цифры могут быть намного выше.

По данным организации, пик смертности пришелся на начало антитеррористической операции, которую проводило правительство Мьянмы. По данным властей, погибших значительно меньше – 400 человек. Утверждается, что большинство из них были экстремистами.

В республике Мьянма, где большинство жителей – буддисты, мусульмане-рохинджа подвергаются притеснениям со стороны местных властей. С конца августа сотни тысяч представителей этой народности были вынуждены бежать из страны. Среди беженцев около больше половины – дети, многие из них страдают от недоедания. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал действия властей Мьянмы "этнической чисткой".