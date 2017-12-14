Вице-президент США Пенс отложил поездку на Ближний Восток

Вице-президент США Майк Пенс отложил предстоящую поездку на Ближний Восток на несколько дней, в связи с тем, что от него может потребоваться участие в голосовании по законодательству о сокращении налогов в Конгрессе. Об этом сообщил в четверг высокопоставленный представитель Белого дома.

По словам чиновника, Пенс, скорее всего, отправится в поездку во вторник. Визит начнется с визита в Каир, где пройдут переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом Сиси. Сначала Пенс планировал отправиться на Ближний Восток поздно вечером в субботу.

Как вице-президент Пенс может проголосовать в Сенате США, и его голос может оказаться решающим в случае близкого расхождения при голосовании по партийным линиям. В связи с этим было принято решение оставить его в стране на всякий случай. Сенатор Джон Маккейн, который борется с раком мозга, в среду был госпитализирован.

"Мы не ожидаем, что его голос будет необходим, но нам не нужен сценарий, когда он будет находится по ту сторону света, и ему потребуется возвращаться", – сказал представитель Белого дома. Пенс намерен провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в следующий четверг в Иерусалиме.

Пресс-секретарь Пенса Алисса Фарах сказала, что в ходе поездки Пенс подтвердит приверженность США союзникам на Ближнем Востоке и совместной работе с ними по борьбе с исламистским экстремизмом.