Евросоюз согласился продлить экономические санкции против России

Главы государств Евросоюза в четверг согласились продлить на шесть месяцев жесткие экономические санкции против России в связи с ее вмешательством на Украине. Об этом заявил Председатель Евросовета Дональд Туск.

"ЕС объединился в русле экономических санкций в отношении России", - написал Туск в Твиттере после того, как лидеры европейских стран обсудили этот вопрос на саммите в Брюсселе. Санкции введены в ответ на аннексию Россией Крыма в 2014 году и поддержку сепаратистов в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в четверг, что решение ЕС о продлении экономических санкций в отношении России является "важным политическим решением".



"Это важное политическое решение лидеров Европейского союза продолжить экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины и нежелание прекратить гибридную агрессию против нашей страны", - написал Порошенко на своей официальной странице в Facebook.

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