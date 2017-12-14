Истребители США перехватили два российских самолета над Сирией

Истребители-перехватчики США F-22 провели перехват двух российских самолетов над той частью Сирии, где, как заявил Пентагон, они не должны были действовать. Во время инцидента в среду американские истребители включили специальные огни и вспышки, а также создавали помехи, чтобы убедить российские Су-25 покинуть этот район. Один из пилотов США предпринял специальное маневрирование, чтобы избежать столкновения в воздухе, сообщил представитель Пентагона Эрик Пахон.

Российские самолеты вошли в воздушное пространство, контролируемое возглавляемой США коалицией, которая борется с запрещенной во вногих странах группировкой "Исламское государство" в Сирии, над восточной стороной реки Евфрат недалеко от Альбу Камаля.

Как сообщил представитель Пентагона, они были немедленно перехвачены двумя F-22A Raptors, "обеспечивающими воздушное прикрытие наземных сил партнеров, проводящих операции против "Исламского государства".

"F-22 провели многократные маневры, чтобы вынудить Су-25 покинуть наше пространство, включая постановку помех и вспышек в непосредственной близости от российского самолета, а также делали многократные призывы по аварийному каналу передать российским пилотам, что необходимо покинуть этот район", - добавил он. Инцидент длился примерно 40 минут, прежде чем российский самолет вернулся в зону над западной стороной реки Евфрат.

Во время и после встречи лидеры западной коалиции связались с российскими офицерами по специальной горячей линии, чтобы попытаться успокоить ситуацию и предотвратить "стратегический просчет", заявил представитель Пентагона. Он сообщил сказал, что в начале ноября США устно согласились с Москвой, что русские будут держаться к западу от Евфрата, а коалиция останется на востоке.

"С момента этого соглашения русские залетали в наше воздушное пространство на восточной стороне реки от шести до восьми раз в день, что составляло примерно 10 процентов от российских и сирийских бовых вылетов", - сказал Пагон. "Нашим пилотам всё труднее понять, являются ли действия российских лётчиков преднамеренными или если это просто честные ошибки", - уточнил представитель Пентагона.