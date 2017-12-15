В Чите к протесту против "Платона" присоединились 30 дальнобойщиков

Тридцать забайкальских дальнобойщиков сегодня начали акцию протеста против системы "Платон" и роста цен на бензин. Четверо из них сейчас на двух автомобилях стоят у трассы. Остальные участники забастовки находятся в гаражах, так как морозы в Забайкалье не позволяют проводить долгосрочную акцию под открытым небом.

Основное требование протестующих водителей осталось прежним – полная отмена системы "Платон" в России. Кроме того, дальнобойщики Забайкалья пытаются добиться соблюдения режима труда и отдыха, а также создания нормальных условий для работы междугородних водителей – оборудования мест стоянок и ночлега и сдерживания резкого роста цен на топливо. Акцию забайкальцы намерены продолжать до 25 декабря. Протестующие уверены, что за 10 дней к ним присоединится еще больше водителей, сообщает портал "Заб.ру".

Недовольные дальнобойщики еще несколько месяцев назад анонсировали на 15 декабря всероссийскую акцию протеста против системы "Платон". В начале ноября координатор "Объединения перевозчиков России", недавно признанного Минюстом иностранным агентом, Наиль Нигаматуллин подтвердил, что водители Екатеринбурга проведут стачку с 15 по 25 декабря.

12 декабря под Санкт-Петербургом сотрудники ГИБДД остановили Андрея Бажутина и Сергея Владимирова, представляющих "Объединение перевозчиков России" в Ленинградской области, за вождение без прав. Им грозит до 30 суток ареста. Активисты уверены, что их задержали из-за общероссийской акции протеста.